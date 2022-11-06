ديربي العاصمة.. لاتسيو يفوز على روما بهدف نظيف في الدوري الإيطالي

نجح فريق لاتسيو في حسم ديربي العاصمة لصالحه، بالفوز على روما بهدف للاشئ، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق فيليب أندرسون في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول.

وجاء تشكيل روما كالتالي:.

حراسة المرمى: روى باتريسيو.

خط الدفاع: مانشيني، سمولينج، إيبانيز و كارسدروب.

خط الوسط: كامارا، كريستانتى وزاليفسكي.

خط الهجوم: بيليجريني، زانيولو و إبراهام.

بينما جاء تشكيل لاتسيو كالتالي:.

حراسة المرمى: بروفيديل.

الدفاع: ماروسيتش، رومانيولى، كاسالى و لاتزارى.

الوسط: لويس ألبرتو، كاتالدى وفيتشينو.

الهجوم: زاكانى، اندرسون وبيدرو.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق روما المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة، بينما يأتي فريق لاتسيو في المركز الثالث برصيد 27 نقطة.