عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب ثمرة جوافة..نهاية مأساوية لهندي على يد حارس بستان..تفاصيل مؤثرة

بسبب ثمرة جوافة..نهاية
بسبب ثمرة جوافة..نهاية مأساوية لهندي على يد حارس بستان

سطرت حالة غضب بدون سبب لا يستحق على حارس بستان فتسبب في نهاية مأساوية لرجل أخد ثمرة جوافة واحدة.

شهدت منطقة أليجار بولاية أوتار براديش الهندية نزاعا بين حارس البستان الذي قام بضرب رجل  في العشرينات من العمر. 

خلال بث مباشر.. ببغاء يسرق مراسلا يغطي جريمة في تشيلي| فيديو وصور

برسائل غامضة على جثثهم..العثور على 4 أشخاص قتلوا بمأساوية في المكسيك

شخصوه إمساك..شابة تكتشف حملها بطريقة مفأجاة لا تخطر على البال..تفاصيل

موقف مرعب..بريطانية تستيقظ وتجد ثعبانا برتقاليا تحتها..ماذا حدث؟

نهاية مأساوية لهندي على يد حارس بستان

وضرب حارس البستان الهندي الرجل بوحشية وأدوات حادة ثقيلة بعد أخذ الثاني ثمرة جوافة واحدة مما تسبب في وفاته ضربا. 

وأكدت التقاير المحلية التي نقلتها صحيفتي «الديلي ميرور والديلي ستار» البريطانيتين    أن رجلا تعرض للضرب حتى الموت على يد حراس البستان إثر التقاطه ثمرة جوافة واحدة من الأرض في طريق عودته من الغابة.

ولفت إلى أن شقيق أوم براكاش الذي تعرض للهجوم بالعصي حتى فقد الوعي بعد أن حمل ثمرة الجوافة الواحدة حاول إنقاذ دون جدوي.

بسبب ثمرة جوافة..نهاية مأساوية لهندي على يد حارس بستان..تفاصيل مؤثرة  

السبب في ثمرة جوافة واحدة 

وعلق شقيق المجني عليه، ويسمي سانت براكاش: «ضربوا أخي بعصا بلا رحمة حتي فقد وعيه وتركوا علامات كثيرة مؤلمة من الضرب على جسده، حتي توفي إثر نقله للمستشفي مباشرة».

وألقت شرطة المنطقة الهندية القبض على شخصين بناء على شكوى أقاربها.

ولسوء الحظ، هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها شخص ما للضرب حتى الموت لسبب غريب نوعا ما في البلاد.

في العام الماضي، تعرض رجل وابنه البالغ من العمر 3 سنوات للضرب حتى الموت  في مدينة ثيكريا بمنطقة أندرا براديش الهندية على أيدي أفراد عائلتهم أثناء طرد الأرواح الشريرة.


ووقع الحادث المروع حيث عثر رجال الشرطة على فتاة تبلغ من العمر 19 عاما تجلس على رأس الطفل وتضربه بالأواني في حالة جنون بعد مزاعم بأن الأرواح الشريرة مسكونة به.

حارس بستان ثمرة جوافة جوافة نهاية ماساوية ولاية أوتار براديش الهندية ضرب حارس البستان وحشية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يقلص الفارق مع هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ارتفاع سعر الذهب بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 صدمة

قرار عاجل من التعليم بشأن عدد حصص الصفوف الثلاثة الأولى بالمدارس الابتدائية

الحق اشتري الذهب| الجرام بـ 815 جنيه فقط اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022

مطعم بالتجمع الخامس.. كواليس صورة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة أمس.. خاص

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام مباشرة الآن 0 - 0 في الدوري الإنجليزي

من حمام الصباحية لعيش وحلاوة التخشيبة..القصة الكاملة لعريس الإسماعيلية وتفاصيل الحكم بحبسه

مش هشهرها ومبحبش قلة الأدب.. خناقة مايان السيد وياسمين عز..ورأى إيناس الدغيدي

ترشيحاتنا

صفقات يناير | اجتماع عاجل في الزمالك مع فيريرا

برج الدلو .. حظك اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022 : اغتنم الفرصة

ليس إمام عاشور | الزمالك يستقر على تعديل عقد موهبة الفريق

كوريا الشمالية تفسّر سبب إطلاق عشرات الصواريخ الباليستية خلال الفترة الأخيرة

مفاجآة| تفاصيل مفاوضات الزمالك مع جريندو

فرمان من كولر | الأهلي ينسحب من الصفقة المنتظرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند وضع السماق على الشاي؟

غير مؤهل.. لماذا حطم حلمي بكر حلم المطرب النقاش في الغناء بالأوبرا؟

من أحلى؟.. كاورل سماحة تصدم جمهورها بفقدان وزنها برفقة أنغام |شاهد

أفلست بسبب العمليات.. غادة إبراهيم تصدم الجمهور بصورها قبل وبعد التجميل |شاهد

فيديو

بيكتبوا اسمك بالقلم الرصاص.. ياسمين عز ترد على هجوم مايان السيد

بعد المطرب النقاش .. نجوم اشتغلوا نجارين ودليفري وصبي جزار

اقتحم لوكيشن التصوير.. مؤلف فيلم التاروت يروي تفاصيل طرد صاحب واقعة الكشري

آخرها في الهند.. مشاهد تحبس الأنفاس لانهيار جسور حول العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ