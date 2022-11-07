سطرت حالة غضب بدون سبب لا يستحق على حارس بستان فتسبب في نهاية مأساوية لرجل أخد ثمرة جوافة واحدة.

شهدت منطقة أليجار بولاية أوتار براديش الهندية نزاعا بين حارس البستان الذي قام بضرب رجل في العشرينات من العمر.

نهاية مأساوية لهندي على يد حارس بستان

وضرب حارس البستان الهندي الرجل بوحشية وأدوات حادة ثقيلة بعد أخذ الثاني ثمرة جوافة واحدة مما تسبب في وفاته ضربا.

وأكدت التقاير المحلية التي نقلتها صحيفتي «الديلي ميرور والديلي ستار» البريطانيتين أن رجلا تعرض للضرب حتى الموت على يد حراس البستان إثر التقاطه ثمرة جوافة واحدة من الأرض في طريق عودته من الغابة.

ولفت إلى أن شقيق أوم براكاش الذي تعرض للهجوم بالعصي حتى فقد الوعي بعد أن حمل ثمرة الجوافة الواحدة حاول إنقاذ دون جدوي.

بسبب ثمرة جوافة..نهاية مأساوية لهندي على يد حارس بستان..تفاصيل مؤثرة

السبب في ثمرة جوافة واحدة

وعلق شقيق المجني عليه، ويسمي سانت براكاش: «ضربوا أخي بعصا بلا رحمة حتي فقد وعيه وتركوا علامات كثيرة مؤلمة من الضرب على جسده، حتي توفي إثر نقله للمستشفي مباشرة».

وألقت شرطة المنطقة الهندية القبض على شخصين بناء على شكوى أقاربها.

ولسوء الحظ، هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها شخص ما للضرب حتى الموت لسبب غريب نوعا ما في البلاد.

في العام الماضي، تعرض رجل وابنه البالغ من العمر 3 سنوات للضرب حتى الموت في مدينة ثيكريا بمنطقة أندرا براديش الهندية على أيدي أفراد عائلتهم أثناء طرد الأرواح الشريرة.



ووقع الحادث المروع حيث عثر رجال الشرطة على فتاة تبلغ من العمر 19 عاما تجلس على رأس الطفل وتضربه بالأواني في حالة جنون بعد مزاعم بأن الأرواح الشريرة مسكونة به.