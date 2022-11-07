غدا.. مسرح الهناجر يستقبل عرض علاقات خطرة ضمن نهائيات مهرجان آفاق

أعلن فريق العرض المسرحي "علاقات خطرة"،عن عرض المسرحية، اليوم الإثنين، على مسرح الهناجر بدار أوبرا القاهرة، وذلك ضمن نهائيات الدورة الثامنة لمهرجان آفاق مسرحية العربي،دورة الفنان القدير الراحل فريد شوقي، التي تقام في الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر الجاري.



وتعرض مسرحية "علاقات خطرة" اليوم، ضمن مسابقة العروض الطويلة التي تم تصعيدها للنهائيات بجانب عروض من ليبيا والأردن وسلطنة عمان والمغرب ومحافظات مصر، المسرحية مأخوذة عن الكتاب الأكثر مبيعا للطبيب النفسي الدكتور محمد طه "علاقات خطرة"، ويناقش مشاكل غاية في الأهمية للمجتمع، حيث يركز بشكل كبير على فكرة علاقة الآباء بالأبناء، وتوضيح معنى هذه العلاقات الخطرة، وتأثيرها نفسيا ومجتمعيا على حياة الفرد والمجتمع.



العرض تأليف وإخراج مايكل مجدي وتمثيل باخوم عماد ويوسف جرجس وكيرلس ناجي وماري صموئيل وماري روماني وجورج أشرف ومارينا إيهاب ومينا خليل وماير هاني ومديانا جمال ويوستينا رفعت ويوسف سليم، وديكور مارينا أكرم ومكياج ماري روماني وسمر يونان وإضاءة أبو بكر الشريف والموسيقى للمؤلف رفيق جمال.

