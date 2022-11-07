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مرأة

دراسة: 3 جرامات من أوميجا 3 يوميًا قد تمنع ارتفاع ضغط الدم

صدى البلد

 توصلت دراسة طبية حديثة أجريت فى جامعة "ماكاو للعلوم والتكنولوجيا" فى الصين ، أن مايقرب من 3 جرامات من أحماض أوميجا 3 الدهنية يوميًا، في شكل طعام أو مكمل، ربما تكون الكمية المثلى اللازمة للمساعدة في خفض ضغط الدم.

 


وفى الدراسة الحالية ، نظر الباحثون في العلاقة بين ضغط الدم ونوعي أحماض أوميجا 3 الدهنية، واستخدم الباحثون بيانات تم تسجيلها من 71 تجربة إكلينيكية لفحص الصلة بين ( DHA) و( EPA ) - بشكل فردي ومجتمعي - وضغط الدم لدى ما يقرب من 5000 شخص بالغ يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو اضطرابات الكوليسترول أو لا يعانون من ذلك .. فقد استهلك الأشخاص أحماض أوميجا – 3 الدهنية من خلال النظام الغذائى ، أو المكملات الغذائية لمدة 10 أسابيع فى المتوسط. 

 


ووجد الفريق أن الأشخاص الذين تناولوا 2 - 3 جرامات يوميًا من مزيج من أحماض أوميجا - 3 الدهنية قللوا من ضغط الدم الإنقباضي ( الرقم الأعلى ) وضغط الدم الإنبساطي ( الرقم السفلي ) بمتوسط 2 مم زئبق ، مقارنةً بـ أولئك الذين لم يستهلكوا حمضى ( EPA ) و ( DHA ).
وأن أولئك الذين كان ضغط دمهم مرتفعًا، استفادوا في البداية أكثر ويمكن أن يستفيدوا من تناول كميات أكبر من أحماض أوميجا 3 الدهنية .. أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، فإن 3 جرامات من أحماض أوميجا 3 الدهنية يوميًا تخفض ضغط الدم الانقباضي بمعدل 4.5 مم زئبق.

 


وفي الأشخاص الذين يعانون من ضغط الدم الطبيعي، انخفض الرقم الانقباضي بمقدار 2 مم زئبق .. عندما يستهلك الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم 5 جرامات يوميًا ، وانخفض ضغط الدم الانقباضي بمتوسط 4 مم زئبق تقريبًا ، بينما عانى الأشخاص الذين لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم من انخفاض متوسط أقل من 1 مم زئبقي.

 


وتقترح المعاهد الوطنية للصحة استهلاك 1.1-1.6 جرام من أحماض أوميجا 3 الدهنية يوميًا ، بينما توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول حصتين من الأسماك ( 3 – 4 أونصات ) في الأسبوع كجزء من نظام غذائي صحي للقلب.

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