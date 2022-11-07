خصوبتك في خطر.. عادة شائعة يقوم بها الرجال خطرها أكبر مما نعتقد

عادات يومية شائعة يقوم بها الكثير منا قد تضر أكثر مما تنفع أبرزها النوم، على الجانب الأيمن وطريقة حمل الهاتف إليك مجموعة من العادات الأخرى وفقا لموقع برايت سايد:

1. النوم على الجانب الأيمن



النوم على الجانب الأيمن يؤثر على عمل الجهاز الهضمي ، وخاصة لمن يعانون من الحموضة وذلك لأن معدتنا تقع على الجانب الأيسر من الجسم ، فإن النوم على الجانب الأيسر يجعل ربط العضلات أسهل بين المعدة والمريء ، أو أنبوب الطعام ، مما يساعد على التحكم في عملية ارتداد الحمض

2. مسح اليد بمناديل مبللة

يتزايد استخدام المناديل المضادة للبكتيريا. ومع ذلك ، يُنصح باختيار طريقة التنظيف اليدوي التقليدية باستخدام الماء والصابون لمدة 60 ثانية.

هذا لأنها تترك بقايا على الجلد. بالإضافة إلى أنها لا تمحو كل الميكروبات والبكتيريا. وقد تؤدي إلى تهيج الجلد أيضًا.

3. الاحتفاظ بهاتفك داخل جيبك الأمامي

إبقاء هواتفنا في الجيب الأمامي لسراويلنا قد يؤثر على نظامنا التناسلي.

وجدت دراسة جديدة أنه عندما يحتفظ الرجال بهواتفهم في جيوبهم الأمامية ، يمكن أن يؤثر ذلك على جودة وكمية الحيوانات المنوية لديهم.

4. تناول القهوة في الصباح الباكر



تناول القهوة في الصباح الباكر يمكن أن يكون ضارًا لأن أجسامنا تنتج مستويات عالية من الكورتيزول في ذلك الوقت من اليوم. يمكن أن يؤدي تناول القهوة خلال الوقت الذي تنتج فيه أجسامنا مستويات عالية من الكورتيزول إلى زيادة مستويات هرمون التوتر ، مما يؤدي إلى مشاكل صحية أخرى بمرور الوقت.

بما أن مستويات الكورتيزول مرتفعة 3 مرات في اليوم ، يجب تناول الكافيين بين الساعة 10 صباحًا وظهراً ، وبين 2 مساءً و 5 مساءً.