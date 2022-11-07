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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حقيبة دنيا سمير غانم تثير جدلا في أحدث ظهور لها| لن تتوقع السبب

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

تداول رواد السوشيال ميديا صورة جديدة للفنان حسن الرداد رفقة زوجته الفنانة إيمي سمير غانم مع شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم. 

 

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وتألقت دنيت سمير غانم، مرتديه بنطال أنيق باللون الاسود، ونسقت معه توب بسيط باللون الاسود ايضا مع جاكيت كلاسيك أنيق باللون الأخضر الفاتح .

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دنيا سمير غانم في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت دنيا سمير غانم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وأكملت دنيا سمير غانم، ظهورها بحقيبة مختلفة باللون الأسود والأبيض تحمل صورة والدها.

وإليكم صور دنيا سمير غانم 

دنيا سمير غانم 
دنيا دنيا سمير غانم صور دنيا سمير غانم حسن الرداد إيمي سمير غانم

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