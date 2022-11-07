أسوأ أداء منذ 2020.. انكماش لصادرات وواردات الصين في آن واحد

انكمشت صادرات وواردات الصين بشكل غير متوقع في أكتوبر الماضي، وهو أول هبوط متزامن منذ مايو 2020، حيث تهدد عاصفة كاملة من قيود كوفيد-19 في الداخل والركود العالمي بضعف الطلب وزاد من قتامة التوقعات للاقتصاد المتعثر.

وتسلط البيانات القاتمة الضوء على التحدي، الذي يواجه صانعي السياسة في الصين، في الوقت الذي يضغطون فيه على تدابير الوقاية من الوباء ومحاولة التغلب على ضغوط واسعة من ارتفاع التضخم والزيادات الكاسحة في أسعار الفائدة العالمية والتباطؤ العالمي.

كما أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، تقلص الشحنات الصادرة في أكتوبر بنسبة 0.3٪ عن العام السابق، وهو تحول حاد من مكاسب بلغت 5.7٪ في سبتمبر، وأقل بكثير من توقعات المحللين بزيادة 4.3٪. كان هذا هو أسوأ أداء منذ مايو 2020.

وتشير البيانات إلى أن الطلب لا يزال ضعيفا بشكل عام، ويحذر المحللون من مزيد من الكآبة للمصدرين خلال الأرباع القادمة، مما يؤدي إلى مزيد من الضغط على قطاع التصنيع في البلاد وثاني أكبر اقتصاد في العالم الذي يصارع فيروس كورونا المستمر.

ولم يكن المصدرون الصينيون قادرين حتى على الاستفادة من الضعف المطول في عملة اليوان منذ أبريل وموسم التسوق الرئيسي في نهاية العام، مما يبرز الضغوط المتزايدة على المستهلكين والشركات في جميع أنحاء العالم.

وتراجع اليوان اليوم الاثنين من أعلى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل الدولار الذي بلغه في الجلسة السابقة، حيث أضر ضعف البيانات التجارية وتعهد بكين بالاستمرار في استراتيجيتها الصارمة لعدم انتشار فيروس كورونا.

ويرى خبراء الاقتصاد أنه "من المحتمل أن يعكس نمو الصادرات الضعيف كلا من ضعف الطلب الخارجي وكذلك اضطرابات الإمدادات بسبب تفشي كورونا"، مستشهدين باضطرابات كوفيد في مصنع Foxconn، وهو مورد رئيسي لشركة آبل Apple ، على سبيل المثال. . قالت شركة آبل إنها تتوقع شحنات أقل من المتوقع من طرازات iPhone 14 المتطورة بعد خفض إنتاج رئيسي في مصنع تشنغتشو الموبوء بالفيروسات.

وقال زيتشون هوانج، الخبير الاقتصادي بشركة "تسيشون هوانج":"'بالنظر إلى المستقبل ، نعتقد أن الصادرات ستنخفض أكثر خلال الأرباع القادمة ... نعتقد أن التشديد المالي القوي وسحب الدخل الحقيقي من ارتفاع التضخم سيدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود العام المقبل".

تعهد صانعو السياسة الصينيون الأسبوع الماضي بإعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي والمضي قدما في الإصلاحات ، مما يخفف المخاوف من أن الأيديولوجية قد تكون لها الأسبقية حيث بدأ الرئيس شي جين بينج فترة قيادة جديدة واستمرت عمليات الإغلاق المزعجة مع عدم وجود استراتيجية خروج واضحة في الأفق. كما أن الطلب المحلي الفاتر، الذي تأثر جزئيا بالقيود الجديدة لفيروس كورونا وعمليات الإغلاق في أكتوبر، أضر بالمستوردين.

وتراجعت الشحنات الواردة 0.7٪ من زيادة 0.3٪ في سبتمبر، أقل من الزيادة المتوقعة بنسبة 0.1٪ ، مسجلة أضعف نتيجة منذ أغسطس 2020. كما تم تسليط الضوء على التأثير القاسي على الطلب من الإجراءات الوبائية الصارمة وتراجع العقارات في مجموعة واسعة من الصينيين. الواردات. وانخفضت مشتريات فول الصويا الشهر الماضي إلى أدنى مستوياتها في ثمانية أعوام ، بينما تراجعت أيضا واردات النحاس والفحم.

ويقول المحللون إنه بالإضافة إلى التباطؤ العالمي، فإن الاستهلاك المحلي الضعيف سيضع مزيدا من الضغط على الاقتصاد الصيني لفترة من الوقت حتى الآن.