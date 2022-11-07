ميقاتي يتوجه بالشكر للرئيس السيسي لوقوف مصر الدائم إلى جانب لبنان ودعمه

توجه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لوقوف مصر الدائم إلى جانب لبنان ودعمه في كل المجالات، مشيدا بسرعة تلبية الطلب الذي تقدم به ميقاتي للرئيس السيسي خلال القمة العربية في الجزائر قبل أيام، بتزويد لبنان بلقاحات وأدوية خاصة بمكافحة وباء الكوليرا.



وأكد ميقاتي - في بيان صادر من مجلس الوزراء اللبناني اليوم الاثنين - أن وزير الصحة أبلغه بأن مصر أرسلت إلى لبنان شحنة أدوية تتضمن 1705 أطنان من اللقاحات والمستلزمات الطبية، بما يعادل 17 شاحنة.



ويشارك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27" المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ ويستمر حتى 18 نوفمبر الجاري.