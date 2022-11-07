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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا : 65.5 مليون جنيه إسترليني لدعم الابتكار التكنولوجي الأخضر في مصر وكينيا

قمة المناخ
قمة المناخ

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، عزم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إطلاق حزمة جديدة لمواجهة تغير المناخ، خلال الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ.

وكشفت الحكومة البريطانية النقاب، في تقرير على موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، عن أن الحزمة الجديدة تبلغ 65.5 مليون جنيه إسترليني لدعم قطاع الابتكار التكنولوجي الأخضر والاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة في مصر وكينيا.

كما ستطلق المملكة المتحدة أيضا شراكة جديدة تحت عنوان "شراكة قادة الغابات والمناخ"، حيث تعتزم لندن تقديم أكثر من 150 مليون جنيه إسترليني لحماية الغابات المطيرة والإستوائية، بما في ذلك حوض نهر الكونغو والأمازون.

وبحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، سيؤكد ريشي سوناك مجددا التزام المملكة المتحدة الثابت بدعم الدول الأكثر تاثرا لمساعدتها على مواجهة التغير المناخي.

كما سيعزز سوناك إرث مؤتمر الأطراف السابق في غلاسكو، بسلسلة من الإعلانات حول انتقال الطاقة وتمويل المناخ والحفاظ على الغابات والطبيعة، وذلك خلال تسليمه رئاسة المؤتمر إلى مصر في قمة شرم الشيخ.

وأشار التقرير إلى أن المملكة المتحدة تواصل الوفاء بالتزاماتها التمويلية الرئيسية لمواجهة التغيرات المناخية، حيث أنفقت 11.6 مليار جنيه إسترليني بالفعل لمواجهة التهديدات الناتجة عن تغير المناخ في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الفيضانات الكارثية في باكستان والجفاف في الصومال.

كما ستلتزم الحكومة البريطانية بمضاعفة تمويلها للتصدى للتغير المناخي لثلاثة أضعاف، ليرتفع من 500 مليون جنيه إسترليني في عام 2019 إلى 1.5 مليار جنيه إسترليني في عام 2025.

كما سيستضيف رئيس الوزراء البريطاني في وقت لاحق من اليوم إطلاق "شراكة قادة الغابات والمناخ" خلال مؤتمر COP27.

وبحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، فإن هذه الشراكة هي مجموعة أساسية من الدول التي تطمح بشكل كبير إلى تسريع التقدم العالمي لوقف فقدان الغابات وتدهور الأراضي بحلول عام 2030 مع تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تحويل شامل للمناطق الريفية. 

وبحسب الموقع، ستعلن المملكة المتحدة في إطار أجندتها لدعم الغابات، عن التزامها بتخصيص 90 مليون جنيه إسترليني للحفاظ على حوض نهر الكونغو، وهو غابة استوائية مطيرة حيوية تضم حوالي 10 ألاف نوع من النباتات الاستوائية والعديد من الحيوانات المهددة بالانقراض، بما في ذلك أفيال الغابات والشمبانزي والغوريلا الجبلية.

كما سيعلن سوناك أيضا عن تمويل بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني لصندوق "الاستثمار في الطبيعة والأشخاص والمناخ"، الذي يدعم المجتمعات الأصلية والمحلية في مناطق الغابات، وتمويل جديد لصندوق "تريفيف"، الذي يعمل على الحفاظ على مليوني هكتار من الغابات الاستوائية.

كما أماط موقع الحكومة البريطانية اللثام عن أبرز ملامح كلمة رئيس الوزراء البريطاني خلال مؤتمر COP27 في وقت لاحق من اليوم الإثنين، حيث سيعلن سوناك خلالها تقديم المملكة المتحدة دعما ماليا جديدا لمبادرة مصر الرائدة في COP27 حول "العلاقة بين الغذاء والماء والطاقة"، وأن التمويل سيدعم مشروعات مثل بناء مجمعات الطاقة الشمسية وابتكارات تخزين الطاقة.

ومن المقرر أن يؤكد سوناك أنه "يمكننا أن نورث أطفالنا كوكبا أكثر خضرة ومستقبلا أكثر ازدهارا، وهذا هو الإرث الذي يمكن أن نفخر به"، كما سيشدد على أنه بالإضافة إلى دعم الابتكار، ستعمل المملكة المتحدة مع حلفاء مجموعة السبع لتزويد الدول بمصادر موثوقة وشفافة لتمويل البنية التحتية المستدامة.

وذكرت الحكومة البريطانية أن سوناك سيجتمع في شرم الشيخ مع الرئيس الكيني وليام روتو اليوم، وسيجدد التزام بلاده بالشراكة الاستراتيجية بين المملكة المتحدة وكينيا والاتفاق على إحراز تقدم في عدد من المشاريع الاستثمارية الخضراء الرائدة.

ومن المقرر أيضا أن يعقد رئيس الوزراء البريطاني سلسلة من الاجتماعات الثنائية في قمة COP27 اليوم، من بينها لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني، كما سيحضر مناقشة مائدة مستديرة تركز على شراكات تحويل الطاقة، وسوف يلقي بيانا عاما في وقت لاحق اليوم يحدد التزامات المملكة المتحدة بشأن تغير المناخ.
 

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