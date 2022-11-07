اسمه يشعر بالذعر.. هالاند ماكينة أهداف لا تتوقف في البريميرليج

قاد النرويجي إيرلينج هالاند فريقه مانشستر سيتي لتحقيق انتصار مثير على فولهام بهدفين لهدف في الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

مانشيستر سيتي المنقوص عدديا على ملعبه يفوز بضربة جزاء سجلها هالاند فى الدقيقة 95 وفاز 2\1 على فولهام وتصدر البريميرليج مؤقتا.

أرقام هالاند

وشارك المهاجم النرويجى ايرلينج هالاند بقميص فريق مانشستر سيتي الانجليزي في

12 مباراة

سجل المهاجم النرويجى ايرلينج هالاند بقميص فريق مانشستر سيتي الانجليزي 18 هدفًا ضمن منافسات البريميرليج

ساهم المهاجم النرويجى ايرلينج هالاند بقميص فريق مانشستر سيتي الانجليزي في صناعة 3 تمريرات حاسمة في الدوري المحلي.



هالاند ماكينة أهداف لا تتوقف

سدد البلجيكي كيفن دي بروين كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة التاسعة، تصدى لها برناد لينو ببراعة.

وافتتح الأرجنتيني جوليان ألفاريز التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 17 عندما تلقى تمريرة رائعة من زميله الألماني إلكاي جوندوجان، ليسدد الكرة بقوة بيمناه في شباك فولهام.

وسجل جون ستونز هدفًا لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 25 تم إلغائه بداعي التسلل.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للضيوف، كما أشهر البطاقة الحمراء في وجه جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي في الدقيقة 26، لتدخله القوي على لاعب فولهام، ليترك فريقه منقوص العدد.

البرازيلي أندرياس بيريرا انبرى لتسديد الركلة الجزائية بنجاح، معادلًا النتيجة لفريقه فولهام.

لاعبو مانشستر سيتي كثفوا من محاولاتهم لهز شباك فولهام مرة أخرى، لكنهم قُوبلوا بتألق حارس المرمى لينو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وفي الشوط الثاني، استمرت أفضلية مانشستر سيتي ومحاولاتهم رغم النقص العددي، إضافة لدفع جوارديولا، بالثنائي فيل فودين وإيرلينج هالاند واللذين جلسا على مقاعد البدلاء منذ بداية اللقاء.

وتلقى إيرلينج هالاند كرة طولية ليقابلها بتسديدة على الطائر في الدقيقة 70، لكنها ضلت طريق الشباك.

وسجل هالاند هدفًا لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 74 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها دي بروين من الجهة اليمنى، لكن تم إلغائه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي بعد عركلة كيفن دي بروين، ليتولى إيرلينج هالاند تنفيذها بنجاح، مهديًا فريقه نقاط الانتصار.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 30 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد فولهام عند 19 نقطة في المركز الثامن.