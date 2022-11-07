بدء تسجيل اللقاءات الإعلامية لمرشحي الانتخابات التشريعية بتونس.. غدا

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، اليوم "الإثنين"، أنه من المقرر أن تنطلق غدا "الثلاثاء" عملية تسجيل اللقاءات الإعلامية للمرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة بمقر مؤسسة التلفزة الوطنية.

وذكرت الهيئة - في بيان لها - إنه سيتم تسجيل اللقاءات مع المرشحين للتعبير عن برامجهم الانتخابية بشكل متساوي، مضيفا أن مواعيد التسجيل تأتي وفقا لتاريخ استكمال ملفات الترشح، وأنه سيتم ترتيب الولايات وفق ما ورد في الأمر الرئاسي بشأن تقسيم الدوائر الإنتخابية.

وكان المتحدث الرسمي بإسم الهيئة محمد التليلي المنصري قد أكد أن الهيئة تؤدي عملها في إطار من النزاهة والشفافية، وأن مسار الانتخابات التشريعية المقبلة يسير بشكل جيد وفقا للخطة الزمنية المعلن عنها من قبل.