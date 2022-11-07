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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طارق الخوري: آثار التغير المناخي عابرة للحدود

طارق الخوري
طارق الخوري

قال طارق الخوري، المنسق الإقليمي لتغير المناخ ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة بمنطقة غرب آسيا، إن قمة "cop 27" هذا العام لها أهمية كبيرة وتأثير خاص؛ بسبب زيادة الأزمات ووصولنا إلى مراحل خطيرة للحفاظ على اتفاقية باريس سواء 1.5 درجة أو 2 درجة، بالإضافة إلى التقارير خاصة التقرير الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والذي يخص فجوات الانبعاثات.

وأضاف "الخوري" خلال تغطية خاصة لقناة "إكسترا نيوز" من شرم الشيخ، أننا في مرحلة دقيقة مثلما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة من أنه مازال هناك فرصة ولكن شعاع الأمل ضعيف.

وأردف منسق تغير المناخ بغرب آسيا، إن آثار التغير المناخي هي آثار عابرة للحدود، صحيح أن الدول العربية مسؤولة عن 5% فقط بالانبعاثات وهي متضررة أكثر من غيرها، لكن مازال علينا دور في تقليص تلك الانبعاثات؛ لأن العمل يجب أن يكون شموليًا.

الأمين العام للأمم المتحدة الأمين العام للأمم الدول العربية الأمم المتحدة شرم الشيخ

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