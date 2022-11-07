ناشونال جيوجرافيك تختار مصر كأفضل الأماكن السياحية في العالم لعام 2023

أعلن الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد و العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، عن أن ناشونال جيوجرافيك اختارت مصر ضمن قائمة أفضل الأماكن السياحية.

وقال السعيد: أعلنت ناشونال جيوجرافيك اختيار مصر ضمن قائمة أفضل الأماكن السياحية في العالم لعام 2023، مشيرا إلى أن قطاع السياحة في مصر مصدر رئيسي من مصادر الدخل القومي ويجب بذل الجهود للحفاظ عليه وتنميته وتطويره.

مؤتمر المناخ

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمة خلال افتتاح مؤتمر المناخ "كوب 27" إن الوقت يداهم العالم ولا مجال للتراجع عن تنفيذ الالتزامات المناخية، حيث تسهم نتائج مؤتمر المناخ في تحول حياة ملايين البشر نحو الأفضل.

أضاف السيسي: "تغير المناخ هو أكبر تحديات العالم حاليا، والملايين يتساءلون بشأن الالتزامات المناخية وما تحقق من أهداف، والمعاناة الإنسانية بسبب تغير المناخ تتكرر وتؤكد الحاجة الملحة لإنهائها".

ولفت إلى أن الدول النامية تعاني أكثر من غيرها بسبب أزمة المناخ الراهنة، فيما يجب العمل على خفض الاحترار المناخي بمقدار 3 درجات.