في واقعة غريبة من نوعها، أنجبت سيدة أمريكية تبلغ من العمر 65 عاما طفلة صغيرة بدلا من ابنها وزوجته، فما السر؟.

تخطط السيدة الأمريكية نانسي هوك، 56 عاما، من ولاية يوتا الأمريكية إلى تأليف كتاب عن التجربة المثيرة للجدل، وفقا ما أكدته صحيفتا “نيويورك بوست والديلي ستار”.

أمريكية 65 عاما تنجب طفلة

أوضحت العجوز الأمريكية أن ابنها جيف وزوجته كامبريا اللذين التقيا قبل السنة الأخيرة من المدرسة الثانوية في كامبريا كانا يحلمان بأن تكون لهما عائلة كبيرة.

وأضافت السيدة أن حلم ابنها وزوجته لم يكتمل حيث اضطرت زوجة ابنها بعد إنجابها التوأمين، فيرا وأيفا، البالغين من العمر الآن 4 أعوام، و التوأمين ديزل ولوكا، 13 شهرا من خلال التلقيح الاصطناعي.

أمريكية 65 عاما تنجب طفلة بدلا من ابنها وزوجته..اعرف السر

السر في ابنها وزوجته

ونوهت أن ابنها وزوجته شعرا بالإحباط عندما علما أن كامبريا لن تستطع حمل المزيد من الأطفال بعد أن نصحها الأطباء بإجراء عملية استئصال الرحم في سبتمبر 2021.

وأشارت العجوز الأمريكية إلى أنها بدأت علاجات الهرمونات في يناير 2022 وحقنت نفسها يوميا لمدة 12 أسبوعا بمساعدة وموافقة زوجها ووالد جيف، جيسون ، 59 عاما.

أمريكية 65 عاما تنجب طفلة بدلا من ابنها وزوجته..اعرف السر

وفي فبراير 2022 أنجبت نانسي جنين مخصب -أطفال الأنابيب- لابنها جيف وزوجته كامبريا.