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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: يجب إجبار روسيا على التفاوض معنا

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إنه يجب على الدول الغربية إجبار روسيا على الدخول في مفاوضات صريحة ومباشرة مع أوكرانيا.

ومساء الاثنين، قال أحد كبار مستشاري الرئيس الأوكراني إن كييف لم ترفض قط التفاوض مع موسكو، وإنها مستعدة لإجراء محادثات مع رئيس روسيا المستقبلي، ولكن ليس فلاديمير بوتين.

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وتأتي تعليقات ميخايلو بودولياك على "تويتر" عقب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، يوم السبت، ورد فيه أن حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن كانت تحث قادة أوكرانيا سرا على الإشارة إلى أنها منفتحة على التفاوض مع موسكو.

وكتب بودولياك على "تويتر": "لم ترفض أوكرانيا التفاوض قط. موقفنا من التفاوض معروف ومعلن"، قائلا إن روسيا ينبغي أن تسحب قواتها من أوكرانيا أولا.

وأضاف: "هل بوتين مستعد؟ قطعا لا. لذلك، نحن واضحون في تقييمنا.. سنتحدث مع الرئيس القادم لروسيا".

طلب سري للتفاوض

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة قولها إن الولايات المتحدة طلبت سرًا من أوكرانيا التخلي عن رفضها العلني الانخراط في محادقات السلام مع روسيا، وبدلا من ذلك، إظهار استعدادها الدخول في المفاوضات، وذلك مع دخول الحرب في أوكرانيا شهرها التاسع.

وأضافت الصحيفة أنه يقال إن هذه الخطوة هي جهد استراتيجي من قبل الولايات المتحدة لضمان الدعم المستمر لكييف، مشيرةً إلى أن زيلينسكي من المرجح أن يدعم المفاوضات مع روسيا ويقدم في النهاية تنازلا.

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وتابعت الصحيفة أن أوكرانيا تحاول تحقيق مكاسب عسكرية قبل بداية الشتاء لتعزيز موقف التفاوض.

وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البداية عن استعداده للتفاوض في وقت مبكر من الحرب. ومع ذلك، بعد أن ضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا أربع مناطق من أوكرانيا في أواخر سبتمبر، أصدر زيلينسكي إعلانا ينص على أنه سيكون من المستحيل إجراء محادثات سلام مع بوتين.

وأثار رفض زيلينسكي التعامل مع بوتين قلق دول أخرى. وانضمت جنوب أفريقيا إلى نحو ثلاثين دولة أخرى في الامتناع عن التصويت في الأمم المتحدة في أكتوبر الذي يدين ضم روسيا للأراضي الأوكرانية وحث بدلا من ذلك على التركيز على تسهيل وقف إطلاق النار.

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