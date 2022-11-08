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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تمارين فوكاليز من هاني شنودة للمطرب النقاش أحمد سالم على الهواء

الموسيقار هاني شنودة
الموسيقار هاني شنودة والمطرب النقاش

أبدى الموسيقار هاني شنودة، رأيه في صوت وأداء المطرب النقاش أحمد سالم .

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وقال هاني شنودة في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " ام بي سي مصر "، :"  مكنتش أعرف أحمد سالم المطرب النقاش من قبل ".

وأضاف هاني شنودة:"  المطرب النقاش له كاريزما، لكن عشان أقول هو موهوب أو لأ؛ لازم نعمل له فوكاليز".

وتابع هاني شنودة:" لو المطرب موهوب؛ يبقى زميلي، بغض النظر عن حصوله على أي أوراق تثبت أنه موهوب"، مضيفا: "أحد أهم أدوار الأوبرا؛ هو البحث عن المواهب الجديدة ".

وأجرى الموسيقار هاني شنودة، تمارين فوكاليز للمطرب النقاش أحمد سالم على الهواء .

هاني شنودة أحمد سالم عمرو أديب اخبار التوك شو المطرب النقاش

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