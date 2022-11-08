تمارين فوكاليز من هاني شنودة للمطرب النقاش أحمد سالم على الهواء

أبدى الموسيقار هاني شنودة، رأيه في صوت وأداء المطرب النقاش أحمد سالم .

وقال هاني شنودة في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " ام بي سي مصر "، :" مكنتش أعرف أحمد سالم المطرب النقاش من قبل ".

وأضاف هاني شنودة:" المطرب النقاش له كاريزما، لكن عشان أقول هو موهوب أو لأ؛ لازم نعمل له فوكاليز".

وتابع هاني شنودة:" لو المطرب موهوب؛ يبقى زميلي، بغض النظر عن حصوله على أي أوراق تثبت أنه موهوب"، مضيفا: "أحد أهم أدوار الأوبرا؛ هو البحث عن المواهب الجديدة ".

وأجرى الموسيقار هاني شنودة، تمارين فوكاليز للمطرب النقاش أحمد سالم على الهواء .