تقدم الشيف رانيا المصري طريقة عمل البراونيز، التى يفضلها الجميع من أطفال وكبار، كما أنها لا تأخذ وقتا طويلا فى الإعداد، وإليكِ التفاصيل.



المقادير لعمل البراونيز

كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب من السكر.

كوب إلا ربع من الزبدة المذابة.

4 بيضات.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

كوب من الشوكولاتة القطع.

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.



طريقة عمل البراونيز

يتم خلط الدقيق مع الكاكاو الخام.

في وعاء يتم وضع البيض والفانيليا والزبدة، ويتم خفقها جيدا.

نضيف السكر مع الخفق حتى نحصل على قوام كريمي.

تتم إضافة خليط الدقيق والكاكاو مع التقليب ثم إضافة قطع الشيكولاتة حتى تمتزج جميع المكونات.

نحضر صينية وندهنها بالزبدة وترش بالدقيق ونضع الخليط بها، ويتم وضعها في الفرن متوسط الحرارة على درجة 180 لمدة ثلث ساعة تقريبا.

تقطع وتقدم.