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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا وأمريكا تبحثان إجراء أول محادثات منذ الحرب الأوكرانية.. ومكان انعقادها مفاجأة

محادثات نووية بين
محادثات نووية بين روسيا وأمريكا

أعلنت الخارجية الروسية اليوم، الثلاثاء، أن الاتصالات مع واشنطن مستمرة وأن موسكو منفتحة على الحوار؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وذكرت صحيفة "كومرسانت" الروسية اليوم الثلاثاء، نقلا عن أربعة مصادر مطلعة على المناقشات، أن روسيا والولايات المتحدة تبحثان إجراء محادثات بشأن الأسلحة النووية الاستراتيجية للمرة الأولى منذ إرسال موسكو قوات إلى أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة الروسية إلى أنه تم تجميد المحادثات بين الجانبين حول الاستقرار الاستراتيجي منذ أن بدأت روسيا حملتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير، حتى مع استمرار سريان معاهدة ستارت الجديدة بشأن خفض الأسلحة النووية.

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وقالت الصحيفة إن المحادثات قد تجري في الشرق الأوسط، مضيفة أن موسكو لم تعد تعتبر سويسرا محايدة بما فيه الكفاية بعد أن فرضت عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا.

وقد أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تحتفظ بقنوات اتصال مع روسيا لكن لن تكشف عنها.

ووفق لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال سوليفان إن واشنطن حذرت روسيا من العواقب المحتملة لاستخدام موسكو للأسلحة النووية.

وتابع سوليفان إن "الإدارة الأمريكية تحتفظ باتصالات رفيعة المستوى مع روسيا، لكنها لن نكشف عن قنوات محددة لحمايتها".

وأضاف "نحن في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لدينا الفرصة للتواصل مع الجانب الروسي على مستوى عالٍ لإجراء اتصالات وتقليل المخاطر وتقديم إشارات حول عواقب الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية".

ويأتي ذلك رغم نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أمس الأثنين، ما تردد من أنباء في بعض الصحف الغربية حول وجود مفاوضات بين موسكو وواشنطن.

وعلق بيسكوف قائلا إن "هذه الأنباء والمعلومات الواردة في وسائل الإعلام الغربية بشأن وجود مفاوضات بين مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ليست لها أساس من الصحة".

وأضاف بيسكوف: "ليس لدينا ما نقوله بشأن المعلومات المنشورة بالصحف الأنجلو ساكسونية والتي تنشر الكثير من الأكاذيب، لذلك تحتاج إلى الاتصال إما بالصحيفة أو بالبيت الأبيض للتأكد."

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