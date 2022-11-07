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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين ينفي وجود اتصالات سرية بين أمريكا وروسيا

المتحدث باسم الرئاسة
المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، ما تردد من أنباء في بعض الصحف الغربية حول وجود مفاوضات بين موسكو وواشنطن.

وعلق بيسكوف قائلا إن "هذه الأنباء والمعلومات الواردة في وسائل الإعلام الغربية بشأن وجود مفاوضات بين مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ليست لها أساس من الصحة".

وأضاف بيسكوف: "ليس لدينا ما نقوله بشأن المعلومات المنشورة بالصحف الأنجلو ساكسونية والتي تنشر الكثير من الأكاذيب، لذلك تحتاج إلى الاتصال إما بالصحيفة أو بالبيت الأبيض للتأكد."

كانت وسائل إعلام أمريكية كشفت اليوم الاثنين، أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، أجرى محادثات خاصة مع مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف، وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، في الأشهر الأخيرة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر خاصة أن محادثات دارت بين الثلاثة بشأن منع تصعيد الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك التهديد باستخدام الأسلحة النووية، فضلاً عن الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة بين البلدين.

وأشارت المصادر إلى أن سوليفان حث كييف على إرسال إشارة مفتوحة عن الاستعداد للتفاوض مع روسيا.

الكرملين الرئاسة الروسية الكرملين روسيا روسيا وأمريكا ديمتري بيسكوف

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