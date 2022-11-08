عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسرين طافش تنشر صورة بصحبة والدها وتعلق: أطيب قلب

صدى البلد

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، صورة جديدة ظهرت فيها بصحبة والدها، وذلك عبر خاصية الاستوري بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وكتبت طافش معلقة من خلال الصورة: "بابا أطيب قلب".

وتصدر اسم نسرين طافش، مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد تداول أنباء تفيد بانفصالها عن زوجها شريف شرقاوي، حيث حذف الثنائي صورهما معا.

 ورغم  حذف الصور، وحذف نسرين لزوجها من الأصدقاء؛ إلا أنه ما زال يتابعها، ولكن فوجئ الجمهور برد فعله الصادم، وحذفه لنسرين من قائمة الأصدقاء.

ورجح متابعو نسرين طافش وزوجها، أن هناك خلافا قائم بين الفنانة نسرين طافش وزوجها، بعد أن فاجأت الفنانة متابعيها بحذف جميع صورها مع زوجها شريف شرقاوي من حسابها بتطبيق إنستجرام للمرة الثانية بعد حوالي شهرين من زواجهما.


أحدث أعمال نسرين طافش


وشاركت نسرين طافش في رمضان بمسلسلها السوري الجديد "جوقة عزيزة" شارك في بطولته: سلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.

إطلالات نسرين طافش أحدث أعمال الفنانة نسرين طافش أعمال نسرين طافش نسرين طافش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هشموا رأسهما.. 3 رجال يتخلصون من شقيقتهم وعشيقها بعد انتشار فيديوهات إباحية لهما

البلدي بـ 64 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر

بعد 12 ساعة فقط.. استبعاد نجم الأهلي من معسكر منتخب مصر

الدولار يتراجع بقوة عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

قرأ الفاتحة.. الحقيقة والتفاصيل الكاملة حول اعتناق دروجبا الإسلام

أمريكية 65 عاما تنجب طفلة بدلا من ابنها وزوجته..اعرف السر

بعد عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب.. صور غير منتشرة جمعتهما| شاهد

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 812 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

ياسمين فؤاد ونظيرتها التونسية توقعان برنامجاً تنفيذياً للتعاون في مجالات حماية البيئة

طلاب مصر يتنافسون على لقب بطل تحدي القراءة العربي للموسم السادس بدبي| تفاصيل

بمشاركة السيسي.. بث مباشر لـ انطلاق قمة رؤساء دول شرق المتوسط

المهيري: دعوة السيسي لوقف الحرب الروسية الأوكرانية يثبت حرص مصر على السلام

روسيا تعزز انتشارها في خيرسون.. الكشف عن مخططات إرهابية ضد مسئولين بالمدينة

بعد رحيله عن قناة الزمالك.. مفاجأة بشأن وجهة خالد الغندور المقبلة |خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب.. صور غير منتشرة جمعتهما| شاهد

عملة معدنية جديدة في مصر فئة 100 جنيه .. اعرف القصة

في أسبوعين.. أسرع ريجيم خارق لنحت قوامك

نوع مهمل من الفواكه خارق في محاربة ألم المفاصل

فيديو

زيارة تانية قريب.. أنغام: استمتعت بوجودى فى جبل الفيل بمدينة العلا

تصفيق حاد.. ماذا طلب الرئيس السيسي من قادة العالم/ فيديو جراف

علاقة غير شرعية.. 3 أشقاء ينتقمون من شقيقتهم وعشيقها | تفاصيل صادمة

«كنت بنام أنا وعشيقي وجوزي على سرير واحد».. تفاصيل اعترافات قاتلة زوجها في بولاق الدكرور "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب من شرم الشيخ: «COP27».. شهادة نجاح للجمهورية الجديدة

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ