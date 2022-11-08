نسرين طافش تنشر صورة بصحبة والدها وتعلق: أطيب قلب

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، صورة جديدة ظهرت فيها بصحبة والدها، وذلك عبر خاصية الاستوري بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت طافش معلقة من خلال الصورة: "بابا أطيب قلب".

وتصدر اسم نسرين طافش، مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد تداول أنباء تفيد بانفصالها عن زوجها شريف شرقاوي، حيث حذف الثنائي صورهما معا.

ورغم حذف الصور، وحذف نسرين لزوجها من الأصدقاء؛ إلا أنه ما زال يتابعها، ولكن فوجئ الجمهور برد فعله الصادم، وحذفه لنسرين من قائمة الأصدقاء.

ورجح متابعو نسرين طافش وزوجها، أن هناك خلافا قائم بين الفنانة نسرين طافش وزوجها، بعد أن فاجأت الفنانة متابعيها بحذف جميع صورها مع زوجها شريف شرقاوي من حسابها بتطبيق إنستجرام للمرة الثانية بعد حوالي شهرين من زواجهما.



أحدث أعمال نسرين طافش



وشاركت نسرين طافش في رمضان بمسلسلها السوري الجديد "جوقة عزيزة" شارك في بطولته: سلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.