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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تطورات جديدة في قضية شيماء جمال.. صديق زوجها يطعن في حكم إعدامه|فيديوجراف

تطورات جديدة في قضية
تطورات جديدة في قضية شيماء جمال

تطورات جديدة تشهدها قضية مقتل شيماء جمال ، الإعلامية التي لاقت مصرعها على يد زوجها القاضي أيمن حجاج ، وصديقه حسين الغرابلي قبل عدة أشهر.

 حيث تقدم دفاع حسين الغرابلي، بمذكرة طعن بمحكمة النقض، للطعن في حكم الإعدام الصادر عن محكمة جنايات الجيزة بحق كل من حسين الغرابلي وأيمن حجاج، لقتلهما عمدًا مع سبق الإصرار الإعلامية شيماء جمال .

فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون

مذكرة النقض تضمنت أسباب الطعن بالنقض المقدمة من المحكوم عليه حسين الغرابلي، في القضية رقم 10229 لسنة 2022 جنايات، والمقيدة برقم 2118 لسنة 202268 كلي جنوب الجيزة، محكوم فيها بجلسة 11 سبتمبر 2022، مركز البدرشين.

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وللمزيد حول تطورات قضية مقتل شيماء جمال على يد زوجها القاضي أيمن حجاج وصديقه حسين الغرابلي وماذا قالت مذكرة النقض المقدمة ضد الحكم بإعدامهما شاهد الفيديوجراف التالي:

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