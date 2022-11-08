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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد تحسن الأحوال الجوية.. إعادة تشغيل ميناء العريش البحري

ميناء العريش البحرى
ميناء العريش البحرى

تحسنت الأحوال الجوية في محافظة شمال سيناء، حاليا بعد هبوب رياح باردة مثيرة للرمال  وتعرضها لموجة برد وانخفاض كبير فى درجات الحرارة، كما ارتفعت أمواج البحر وزادت معها حركتي المد والجذر، ما أدى إلى إغلاق ميناء العريش البحري.

وأثرت حالة الطقس والأحوال الجوية السيئة على حركة المواطنين، في الأسواق التجارية  والشوارع .

سرعة الرياح وارتفاع أمواج


من جانبها، أعادت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الثلاثاء، فتح ميناء العريش البحري بعد إغلاقه صباح اليوم، بسبب زيادة سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر المتوسط. 

وأعلنت الهيئة عن فتح ميناء العريش البحري أمام حركة الملاحة وشحن السفن بالثروات التعدينية، وعودة حركة مراكب الصيد، بعد تحسن الأحوال الجوية وهدوء الرياح.

أكد اللواء الدكتور  محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، استمرار رفع درجة الاستعداد لدي كافة الأجهزة  المعنية  بمديريات الخدمات ومجالس المدن لمواجهة الاحوال  الجوية، والمتابعة المستمرة  للعمل علي إزالة الكثبان الرملية التي أدت الي حدوث إغلاق جزئي لبعض الطرق.

وطالب، باستمرار التواصل  على مستوى غرفة العمليات الرئيسية، ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة للتنسيق فيما بينها بشان حالة الطقس السيئ الذي تتعرض له مناطق شمال سيناء.

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