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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العريش للفنون الشعبية تشارك في ديفيليه علي ممشي خليج نعمة بشرم الشيخ

فرقة العريش للفنون
فرقة العريش للفنون الشعبية علي بشرم الشيخ

شاركت فرقة العريش للفنون الشعبية بمحافظة شمال سيناء ،  في الديفيليه علي ممشي خليج نعمة بشرم الشيخ   الذي نظمته وزارة الثقافة ضمن الفعاليات المصاحبة لمؤتمر قمة المناخ cop27.المنعقد في شرم الشيخ ، تم البدء في  تنفيذ فعاليات ثقافية وفنية وأدبية نوعية تتجاوز الـ ١٠٠ فعالية،  مصاحبة لفعاليات للمؤتمر ، وفقا لتوجيهات الدكتورة  نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة عروضا  فنية وتراثية بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ والتي تعبر عن روح التسامح والقبول بالتنوع وتقديم رسالة سلام لضيوف مصر من ١٩٠ دولة.

الفنون الشعبية

وقال محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، أن الفعاليات تتضمن، ديفيليه  لفرق الفنون الشعبية والتنورة والحرية بالإسكندرية ، والشرقية وأسوان وبورسعيد والعريش والإسماعيلية وسوهاج وفرقة التنورة، للعرض أمام ضيوف المؤتمر، بممشي خليج نعمة السياحي  بحضور مائة فنان من الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وسيتم تقديم عروض فنية لفرق الفنون الشعبية لقصور الثقافة على مسارح الثقافة بميدان السلام وساحة مسجد الصحابة ومسرح أيقونة السلام، وحتى نهاية المؤتمر.
 

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العريش القنون الشعبية الديفيليه مؤتمر المناخ

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