عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برتوكول تعاون بين أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وجامعة العريش

بروتوكول تعاون مع
بروتوكول تعاون مع جامعة العريش


 

وقعت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا برتوكول تعاون مع جامعة العريش شمال سيناء وذلك لتعظيم الإستفادة من الخبرات العلمية والتعليمية بين الطرفين .  ويهدف البروتوكول إلى الإستعانة بخبرات الأكاديمية فى الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وتبادل الخبرات العلمية والتعليمية وخاصة موضوعات الإستراتيجية والأمن القومى وصناعة القرار وأساليب التفكير والدراسات المستقبلية وذلك من خلال المحاضرات والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية بين الطرفين ، وكذا تبادل الزيارات والتعاون فى مجالات البحث العلمى والمعرفة ، وإتاحة محتويات المكتبات للدارسين فيما يتعلق بالموضوعات التى تهم الباحثين من الطرفين .

تأهيل كوادر متعاقبة

 

وألقى اللواء أشرف فارس مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا كلمة أكد خلالها الدعم المستمر الذى تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة للأكاديمية ، مشيراً إلى حرص الأكاديمية على التواصل المستمر مع الصروح التعليمية المختلفة لتأهيل كوادر متعاقبة مسلحة بالعلم والمعرفة قادرة على خدمة وطنها.

وأعرب الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش، رئيس جامعة العريش عن سعادته البالغة بالتعاون المثمر بين الجامعة والأكاديمية وما لمسه من مستوى علمى متميز للمنظومة التعليمية متطلعاً إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون .

كما تم تبادل الدروع التذكارية بين مدير الأكاديمية ورئيس جامعة العريش تأكيداً على أهمية التعاون بين الطرفين .
 

txt

محافظ شمال سيناء: اهتمام كبير من أجهزة الدولة بتيسير إجراءات الاستثمار

برتوكول تعاون جامعه العريش أكاديمية ناصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. شيرين عبدالوهاب تعود لـ حسام حبيب ويجلسان سويا داخل فيلا بالتجمع الخامس

بعد 12 ساعة فقط.. استبعاد نجم الأهلي من معسكر منتخب مصر

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 812 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

بعد عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب.. صور غير منتشرة جمعتهما| شاهد

وظائف حكومية لكافة المؤهلات.. تعرف على الشروط وموعد وطريقة التقديم

بسبب تدخلات حسام حبيب.. مدير أعمال شيرين يتخلى عنها| خاص

الحق قبل الغلق.. شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022

أفضل لاعبي إفريقيا.. حقيقة إسلام دروجبا| شاهد

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم 8-11-2022

أخبار التكنولوجيا| واتساب يتيح تعديل الرسائل بميزة سحرية جديدة.. وازاي تخلي موبايلك الآيفون متصل بـ الإنترنت لو اتسرق

إنترنت مجاني ومركز للكمبيوتر لخدمة ضيوف قمة المناخ.. فيديو

البيت هيقع علينا.. أرملة ببني سويف تستغيث: أعول 4 أيتام والمنزل مهدد بالسقوط| شاهد

إذا كانت ذنوبك من الأرض إلى السماء.. علي جمعة: بعملين تكفرها كلها

الحظر وتجميد الأموال.. 5 عقوبات للكيانات الإرهابية في القانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب.. صور غير منتشرة جمعتهما| شاهد

عملة معدنية جديدة في مصر فئة 100 جنيه .. اعرف القصة

في أسبوعين.. أسرع ريجيم خارق لنحت قوامك

نوع مهمل من الفواكه خارق في محاربة ألم المفاصل

فيديو

زيارة تانية قريب.. أنغام: استمتعت بوجودى فى جبل الفيل بمدينة العلا

تصفيق حاد.. ماذا طلب الرئيس السيسي من قادة العالم/ فيديو جراف

علاقة غير شرعية.. 3 أشقاء ينتقمون من شقيقتهم وعشيقها | تفاصيل صادمة

«كنت بنام أنا وعشيقي وجوزي على سرير واحد».. تفاصيل اعترافات قاتلة زوجها في بولاق الدكرور "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب من شرم الشيخ: «COP27».. شهادة نجاح للجمهورية الجديدة

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

اﻟﻤﺰﻳﺪ