نهلة سلامة تكشف تفاصيل دورها فى "حضرة العمدة" مع روبى.. فيديو

كشفت الفنانة نهلة سلامة عن كواليس مشاركتها فى مسلسل “حضرة العمدة” والذى من المقرر ان يعرض فى رمضان المقبل.

وقالت نهلة سلامة فى ندوة صدى البلد : “سعيدة بالمشاركة فى هذا العمل لانى احب التعامل مع المخرج عادل أديب الذى تعاونت معه من قبل فى مسلسل ”جبل الحلال" كما أننى سعيدة بالمشاركة مع نجوم كبار منهم روبى.

واضافت نهلة سلامة : "اجسد شخصية جديدة مختلفة عنى تماما حيث أقدم دور شقيقة العمدة ويشهد العمل كثير من الصراعات المختلفة سواء كانت الاسرية او الاجتماعية.

واوضحت نهلة سلامة : المسلسل مازال فى مرحلة الكتابة ومن المقرر أن نبدا تصويرفى نهاية نوفمبر الحالى.

احتفال فريق عمل مسلسل أروح خفية

ونظّمت أسرة المسلسل احتفالية للفنانة سمية الخشاب بمناسبة عيد ميلادها ، وذلك فى أول يوم تصوير، وجاء ذلك بعد انتهاء يوم تصوير طويل مليء بالمشاهد القوية ورغم تقلب الطقس وهطول الأمطار إلا أن فريق عمل المسلسل أبى أن ينتهي اليوم دون الاحتفال وتقطيع التورتة ايذانا ببدء عام جديد سعيد على الفنانة سمية الخشاب ويكون فأل حسن للعمل وكل العاملين به.

وحرص غلى حضور اليوم الأول لتصوير العمل كل من نضال الشافعي، نهلة سلامة، منذر رياحنة، فراس سعيد واكرامي هجرس، محمد طارق، وولاء سلام.

وأعربت الفنانة سمية الخشاب عن سعادتها لما فعله أسرة العمل تجاهها على هذه اللفتة اللطيفة منهم مما يعكس روح المحبة بينهم خاصة أنه اول تعاون لها مع شركة الهرم للإنتاج الفني.

وأشارت سمية إلى أنها تثق في قدرات المخرج إبرام نشأت رغم صغر سنه الا انها وبعد تصوير المشاهد الاولى من الاحداث اطمأنت لأسلوبه الإخراجي.

واختتمت الفنانة سمية الخشاب حديثها بأنها بداية هذا العام ودعت والدتها –رحمها الله- لكنها قررت ألا تجعل الحزن يؤثر عليها في مشوارها الفني وعادت بقوة سواء من خلال: المسرح او السينما او بأغنية جديدة تحضر لها، بالإضافة الى شخصية «لارا» التي تجسدها خلال مسلسل «أرواح خفية» في دور جديد عليها مكتظ بالأحداث المشوقة خاصة مع 13 طفلاً في تجربة تعد الأولى بالنسبة لها.