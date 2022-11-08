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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سامح شكري عن إقحام بعض القضايا الداخلية بقمة المناخ: شيء مؤسف.. فيديو

سامح شكري، وزير
سامح شكري، وزير الخارجية،

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أنه كان هناك بوادر باستغلال البعض قمة المناخ، الذي له عائد معنوي، لأن المجتمع الدولي وضع ثقته في مصر، معلقا "ما تم شئ مؤسف ولا يتم قبوله بأي شكل من الأشكال".

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وقال سامح شكري، خلال لقاء له لبرنامج "رأي عام"، عبر فضائية "ten"، أن المؤتمر يناقش قضية وجودية مرتبطة بكل دول العالم، وليس مرتبطة بمصر فقط، ويجب الا يتم الانتقاص من التركيز الدولي في القضية الرئيسية “قضية التغيرات المناخية”.


وتابع وزير الخارجية، أنه نحن نعمل على التكرز على الايجابيات لمؤتمر المناخ، وما تم إتخاذه من إجراءات لتوفير سبل الحياه الكريمة للمواطن المصري، والتعامل لتجاوز التحديات التي واجهت مصر.

 

مصر تتعرض لضغوطات إقتصادية

وأشار سامح شكري إلى أن مصر تتعرض لضغوطات إقتصادية، بعد جائحة كورونا، مما خلقت تأثرا على المواطن المصري.
 

سامح شكري جائحة كورونا وزير الخارجية المجتمع الدولي مصر

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