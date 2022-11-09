تلك الأمور تزعجني..أول تعليق من بركات عن أزمة الحضرى ومدرب المنتخب الأولمبي

كشف محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، كواليس أزمة عصام الحضري مع روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي.



قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فوجئت بأحاديث حول غضب عصام الحضري بسبب اعتراض الحضري على سفر حارسين فقط مع المنتخب الأولمبي والحضري يريد استدعاء ثلاثة حراس".

أضاف: "لدي اجتماع غدا في اتحاد الكرة لمناقشة الأزمة وفي النهاية حديث المدير الفني للمنتخب هو الذي يسير والشغل شغل في النهاية ميكالي هو الذي سيُحاسب"

وختم حديثه قائلا:"تلك الأمور تزعجني وأخشى من خلق مناخ غير صحي بسبب تلك الخلافات"

