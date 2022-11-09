صدمة.. ميكالي يطلب رحيل الحضري عن المنتخب الأوليمبي .. واثنان في الصورة

وجه البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، صدمة قوية للاتحاد المصري لكرة القدم، بعدما طلب رحيل عصام الحضري، عن الفريق.

وتواجد اثنان مدربان في الصورة حالياً، ويُفاضل البرازيلي روجيرو ميكالي بين أسمين لخلافة الحضري في تدريب حراس المنتخب الأوليمبي.

وجاء طلب ميكالي من اتحاد الكرة رحيل الحضري نظراً لوجود خلاف فني بينهما، بعد الإعلان عن قائمة معسكر المنتخب الأوليمبي.

قائمة منتخب مصر الأوليمبي

وكان روجيريو ميكالي، المدير الفني لقائمة منتخب مصر الأوليمبي، أعلن قائمة المنتخب للمعسكر الذي سيقام في الفترة بين 10 و20 نوفمبر الجاري استعدادا لتصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".



وجاءت اختيارات ميكالي لـ المنتخب الأوليمبي كالتالي:



حراسة المرمى: حمزة علاء، على الجابري.

خط الدفاع: محمد أشرف، محمد مغربي، محمد طارق، ياسين السيد، أحمد عيد، محمد سمير.

خط الوسط: محمد حسام بيسو، مصطفى سعد ميسي، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر، محمود جهاد، على زعزع، عبد الغنى محمد، عماد ميهوب، زياد كمال، محمد شحاته، العربي بدر.

خط الهجوم: عبد الرحمن عاطف أجويرو، حسام أشرف، أسامة فيصل.