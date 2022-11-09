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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"ماذا تعلم العلماء في القرن العشرين".. أحدث إصدارات القومي للترجمة

كتاب عصر العلم
كتاب عصر العلم

‎صدرت حديثًا عن المركز القومي للترجمة الطبعة العربية من كتاب “عصر العلم.. ماذا تعلم العلماء في القرن العشرين”، تأليف جيرارد بيل، ترجمة و تقديم حسين ثابت.

‎يوضح المترجم في مقدمة الكتاب :”ما وجدته في هذا الكتاب القيم هو موسوعة على شكل كتاب ،لم يترك فيه مؤلفه شاردة ولا واردة دفعت مسيرة الحضارة البشرية في القرن العشرين إلا و تناولها في أعطاف قصة لا يمل القارئ من قراءتها ،فجيرارد بيل لم يتحدث بوصفه عالمًا بل بوصفه شاهدًا على عصر العلم .فمنذ أن نشأ البشر على سطح هذا الكوكب وهم في معركة دائمة مع الطبيعة في محاولة لفهم أسرارها و درء أخطارها و لم يكن أمام أولئك البشر من سبيل إلا العلم.

‎وعن طريق آلية التجربة و الخطأ و تراكم المعرفة المكتسبة تمكن البشر من فرض نفوذهم و ترويض كوكب الأرض.في مسيرة العلم التي تمتد لمئات الآلاف من السنوات يقف المرء بعين المتدبر الواعي أمام محطات فارقة أعادت توجيه دفة التطور البشري إلى المسار الصحيح”.

‎و يستطرد المترجم إن المكتبة العربية بحاجة إلى مثل هذه الفئة من الكتب تلك التي تستعرض تاريخ العلم و منجزاته و محطاته الأكثر أهمية لا من أجل الثرثرة العلمية و ملء الصفحات وإنما بغية إذكاء روح البحث في نفوس الشباب.

‎الكتاب من ٧٠٠ صفحة من القطع الكبير و٧ فصول تأتي بعنوان : ” العلم هو ما يقوم به العلماء”،”ثورة في عالم المعرفة”،”الضوء”،”المكان و الزمان” ،”الخلية الحية”،”تاريخ الأرض وتطور الحياة”و” الأدوات و التطور البشري”.

‎المؤلف جيرارد بيل تخرج في جامعة هارفارد تخصص التاريخ ،قام بإصدار العدد الأول من مجلة ساينتيفيك أمريكان في مايو 1948 وضم فريق تحريرها قامات علمية مثل ألبرت اينشتين.

‎المترجم حسين ثابت ،أستاذ بجامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا،ترجم العديد من الكتب العلمية منها :”العقل البيولوجي”،”الخلايا الجذعية” و”ما الحياة”.

جامعه القومي للترجمة التكنولوجيا كتاب التاريخ المركز القومي للترجمة

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