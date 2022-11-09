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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العثور على جثة متعفنه لعجوز داخل شقته السكنية بالمحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت منطقة صندفا بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم، واقعة عثور الٱهالي علي جثة  متعفنة وفي حالة تحلل،  لشخص مسن، في العقد السادس من العمر، داخل شقته السكنية.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من المقدم أحمد الشهاوي مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع الحادث.

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وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد هاشم رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة التحريات والمعاينة الأولية، ان الجثة في حالة تحلل، وأنها لشخص مسن، "يدعي أحمد . أ. س" في العقد السادس من العمر، ويعيش بمفرده داخل شقته السكنية، بمنطقة صندفا بدائرة القسم.

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كما تم الدفع بسيارة إسعاف وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المحلة محافظة الغربية جثة عجوز متعفنة شقة سكنية امن الغربية

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