محافظ أسيوط يناقش مشروعات المياه والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، على عبدالرحمن الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وذلك بعد تسلمه مهام عمله الجديد بالمحافظة مقدمًا له التهنئة.

وطالب المحافظ ، رئيس شركة المياه، ببذل المزيد من الجهد لاستكمال مسيرة تطوير مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وتحقيق معدلات انجاز أكبر في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى المرحلة الأولى المستهدفة والتي تجاوزت 149 قرية فضلًا عن الاستعداد لمشروعات المرحلة الثانية بقرى مركزي أسيوط والقوصية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا واحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع مقومات الجمهورية الجديدة وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.

حيث استعرض محافظ أسيوط، مع رئيس الشركة أبرز مشروعات مياه الشرب التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة كما استعرض الموقف التنفيذى لأبرز مشروعات محطات الصرف الصحي بالمراكز ، وضرورة استكمال توصيل المرافق للمشروعات التي تم نهوها بكافة القرى والمراكز.



ووجه محافظ أسيوط، بضرورة تسريع وتيرة العمل في تنفيذ كافة المشروعات الخاصة بالشركة والانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية المحددة لها موجهًا بضرورة متابعة كافة المشروعات ومراجعتها على أرض الواقع وحصر المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها بالكامل.

وأشار محافظ أسيوط ، إلى أن المشروعات التي يجرى تنفيذها ضمن مشروعات الميادرة الرئاسية حياة كريمة بعدد 7 مراكز يبلغ عددها 1930 مشروع وتمثلت مشروعات مياه الشرب في تنفيذ 36 مشروع بتكلفة 2 مليار و700 مليون جنيه ، لافتا الى جولاته المستمرة والميدانية لمتابعة سير العمل بتلك المشروعات ومراعاة معايير الجودة في التنفيذ مؤكدًا على ضرورة استغلال معدات الشركة والتعرف على مدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء خاصةً الأمطار والسيول والمشاركة في التجارب العملية التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والقطاعات للتعامل مع مياه الأمطار تحسبًا لسوء الأحوال الجوية وزيادة معدلات الأمطار والسيول فضلا عن استغلال المعدات الحديثة التي تم تدعيم الشركة بها.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، إلى متابعته المستمرة والميدانية على أرض الواقع للمشروعات التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة لافتاً الى متابعته تنفيذ الوصلات المنزلية لعدد ٢٣١ ألف وصلة منزلية بمشروعات الصرف الصحي المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة لتحقيق استفادة في ١٤٩ قرية وتقديم تصور شامل للوضع القائم للتمكن من نهو كافة الإجراءات التنفيذية طبقا للجدول الزمني المعد لنهو تلك الاعمال وتذليل كافة العقبات سواء للمقاولين أو التنفيذيين وتسهيل كافة الأعمال القائمة لسرعة إنجاز الوصلات المنزلية المستهدفة على أن يتم تقسيط قيمة الوصلة المنزلية على فاتورة المياه بصفة شهرية.