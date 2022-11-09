شكرا لمصر.. الأمم المتحدة تشيد بمدينة شرم الشيخ وتنظيم مؤتمر المناخ

وجه مارتن جريفيث رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، التحية للدولة المصرية لما بذلته من مجهود في تنظيم قمة المناخ، قائلا:" شكرًا لمصر على هذه الجهود والتنظيم الجيد".

وأضاف “مارتن جريفيث”، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى المصرية، أن فكره حصر وإدراج الخسائر والأضرار أمر هام وجيدة في هذا المؤتمر.

وأكمل: التمويل أمر هام للغاية ويساعد في حل الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية خاصة للدول التي تعاني كثيرًا.



وشدد على وجود التزامات ووعود كبيرة، فيما يخص المساعدات الإنسانية وتم إنفاق مئات المليارات، مؤكدا على وجود شفافية في الأموال المجمعة.

واسترسل: من المهم معرفة آليات انفاق أموال للتكيف وطرق حسب المبالغ المناسبة لكل دولة، منوها بأننا لدينا التزامات ووعود يجب تنفيذها.