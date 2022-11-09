عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شكرا لمصر.. الأمم المتحدة تشيد بمدينة شرم الشيخ وتنظيم مؤتمر المناخ

صدى البلد

وجه مارتن جريفيث رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، التحية للدولة المصرية لما بذلته من مجهود في تنظيم قمة المناخ، قائلا:" شكرًا لمصر على هذه الجهود والتنظيم الجيد".

 

وأضاف “مارتن جريفيث”، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى المصرية، أن فكره حصر وإدراج الخسائر والأضرار أمر هام وجيدة في هذا المؤتمر.

 

وأكمل: التمويل أمر هام للغاية ويساعد في حل الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية خاصة للدول التي تعاني كثيرًا.

 


وشدد على وجود التزامات ووعود كبيرة، فيما يخص المساعدات الإنسانية وتم إنفاق مئات المليارات، مؤكدا على وجود شفافية في الأموال المجمعة.

 

واسترسل: من المهم معرفة آليات انفاق أموال للتكيف وطرق حسب المبالغ المناسبة لكل دولة، منوها بأننا لدينا التزامات ووعود يجب تنفيذها.

الأمم المتحدة قمة المناخ التمويل المساعدات الانسانية الشئون الإنسانية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يُفاجئ أمير مرتضى منصور بشأن تجديد تعاقده مع الزمالك.. تفاصيل

كولر يرفض صفقة فيريرا في الأهلي.. تفاصيل

امتحانات نصف العام لطلاب المدارس .. تفاصيل الجدول وموعدها

عشيقي كان بيدلعني أكتر منه|ننشر نص اعترافات «سامية» قاتلة زوجها في بولاق الدكرور

تطوّر مفاجئ.. موقف الأهلي من التعاقد مع مارسينيو

زيادة 435 خلال 2022.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 9-11-2022

ضربة موجعة لـ الأهلي | تعرف على مدة غياب محمود متولي

عاجل.. ساديو ماني يغيب عن كأس العالم 2022 بسبب الإصابة

ترشيحاتنا

ردًا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا.. توجيه عاجل من رئيس الوزراء الياباني

إطلاق خطة مصر الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050

وزير التنمية المحلية يلتقى وفد منظمة المدن والحكومات الإفريقية على هامش قمة المناخ

ماء وزيت جوز الهند أبرزها.. أطعمة ومشروبات تقضي على التهابات المفاصل

بدون أدوية.. طرق طبيعية للتخلص من الكرش

معيط: التغير المناخي خطر يهدد العالم.. وصندوق النقد: يجب أن نفعل الشئ الصحيح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربت رجل.. رضوى الشربيني تثير الجدل بحادث تعرضت له

للرجال والنساء.. فوائد رفع الدمبل للصحة العامة| تعرف عليها

لقّبها متابعوها بـ أمورة مصر.. ماذا تفعل هدير الهادي بعد خروجها من السجن؟

دنيا سمير غانم تثير الجدل بنفس ملابس محمد صلاح | شاهد

فيديو

علاء مرسي يكشف تفاصيل مسرحيته كازينو بديعة

لماذا منعت الأوبرا المطرب النقاش من الغناء مع أصالة.. فيديو جراف

تفاصيل مؤلمة في وفاة عروس الإسكندرية.. شاهد

إصابة 3 أشخاص.. انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ