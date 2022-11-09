احتفالا بقمة المناخ.. القومي لثقافة الطفل يعرض مسلسل "اتحضر للأخضر"

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف أد.هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، يعرض المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف مجموعة حلقات من مسلسل "اتحضر للأخضر" من انتاج المركز، وذلك بمناسبة الاحتفال بقمة المناخ cop27.

يعرض المسلسل على جميع المنصات الالكترونية التابعة للمركز عبر قناة اليوتيوب والصفحة الرسمية بالفيس بوك وموقع المركز الالكتروني "عيالنا".

الحلقات قراءة الإعلامية شيرين نبيل، تنفيذ وإخراج الفنان ميسرة خيري، ومن بينها حلقة بعنوان "كرة أرضية جديدة" تأليف الكاتبة رحمة محمد محمود، ورسوم الفنانة جودي محمد سعد.

https://youtu.be/gi3ms5-z0cY



وحلقة بعنوان "عم نجيب الحطاب" تأليف الكاتب موسى نجيب موسى، ورسوم الفنان محمد عطية.

https://youtu.be/vo0X5kCY4Fs



وحلقة بعنوان "مدينة بلا آلام" تأليف الكاتب خالد شرف الدين ورسوم الفنانة إيمان الصيرفي.

https://youtu.be/_NqSBProZJk



وحلقة بعنوان "أبلة عطية عاوزة تروح مؤتمر المناخ" فكرة وتنفيذ وأداء وتحريك الفنانة إيمان صبري، تصوير الفنانة بسملة محمد والفنانة حنان المفتي، مونتاج وإخراج الفنان ميسرة خيري.

https://youtu.be/eYDhCV8I_-A