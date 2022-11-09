خالد الغندور يكشف عن قرار جديد يخص كأس السوبر المصري

كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، عن قرار جديد بشأن بطولة كأس السوبر المصري، والتي توج بنسختها الأخيرة النادي الأهلي.

خالد الغندور يكشف قرار جديد بشأن كأس السوبر المصري

وكتب خالد الغندور عبر صفحته السمية عبر موقع “فيسبوك”: “تغيير لائحة السوبر المصري مرة أخرى بطل الدوري مع بطل الكأس وفي حالة فوز فريق واحد بالبطولتين يعلب وصيف الكأس”.

وتوج الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بعد فوزه بنتيجة 2-0، في شهر أكتوبر الماضي، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وقدم البرازيلي برونو سافيو أوراق اعتماده هو وكريم فؤاد، حيث سجلا هدفي الفوز في الدقيقتين (40 و90+1).

وبذلك نجح الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في حصد لقب السوبر المصري للمرة 12 في تاريخه.

وبات الأهلي الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر المصري برصيد 12 بطولة.