بسبب انقلاب سيارة محملة بالحديد.. شلل مرورى على الطريق الزراعى السريع ببنها

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى السريع ، أعلى كوبرى المنصورة بمدينة بنها بالقليوبية انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بحديد التسليح فى اتجاه بنها القاهرة مما تسبب فى تكدس مرورى بالمنطقة وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من رفع وتجنيب السيارة وجارى العمل على رفع الحمولة من الطريق، وإعادة الحركة المرورية بالطريق لطبيعتها مرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد أبو سعد مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة، بانقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بحديد التسليح أعلى كوبرى المنصورة بمدينة بنها مما تسبب فى إعاقة الحركة المرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

وعلى الفور انتقل العقيد محمد سعد وكيل الإدارة العامة لمرور القليوبية وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بحديد التسليح، أعلى كوبرى المنصورة، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، في الاتجاه القادم من مدينة بنها للقاهرة ، وعلى الفور جرى رفع وتجنيب السيارة من مكان الحادث، وجارى العمل على تجنيب حمولة السيارة باستخدام معدات مجلس مدينة بنها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية أخرى، شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق ، وأسفرت الحملة عن تحرير 991 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة التي تولت التحقيق

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 991 مخالفة مرورية، بينها 503 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و409 مخالفات متنوعة، وضبط 4 سائقين بدون رخصة قيادة، و2 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 3 دراجات نارية بدون رخص قيادة وتحرير مخالفتين ملصقات، و67 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 3350 جنيه.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 17 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 5 رخص تسيير وقيادة، وتحصيل 3050 جنيها مصالحات.