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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل سعر تشتري بيه سماعات الإيربودز دلوقتي.. تفاصيل

بلاش السماعات اللي
بلاش السماعات اللي بسلك بتقطع..أفضل سعر تشتري بيه سماعات الإ

مع اقتراب "البلاك فرايداي" black Friday الذي يفصلنا عنها أسبوعان فقط، تقوم معظم متاجر البيع حول العالم بتقديم أفضل العروض للتشويق قبل الجمعة السوداء، ومن أفضل العروض التي رأيناها هو موقع Best Buy في الولايات المتحدة حيث بعض العروض المثيرة للاهتمام في الوقت الحالي. 

ويكون العرض اليوم على سماعات سامسونج Samsung Galaxy Buds 2 ، ويصل سعر السماعة  على موقع البيع أونلاين “Best Buy” مقابل 90 دولارا أمريكيا (أي حوالي 2200 جنيه مصري) ويعد ذلك أقل سعر لسماعة إيربودز التي رأيناها حتى الآن حيث يعد الخصم بقيمة 60 دولار أمريكي(أي خصم بحوالي 1500 جنيه مصري تقريبا ).

بلاش السماعات اللي بسلك بتقطع..أفضل سعر تشتري بيه سماعات الإيربودز دلوقتي 

ويمكن شراء سماعة سامسونج Galaxy Buds 2 عبر هذا الرابط  .

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مميزات سماعة سامسونج Galaxy Buds 2

تعتبر سماعات إيربودز التابعة لشركة سامسونج العملاقة من أفضل السماعات جودة ونقاء في الصوت على مستوى العالم. 

تزود سامسونج سماعة Galaxy Buds 2  بميزات عديدة  مقابل هذا السعر، حيث إنها تأتي مع ميزة إلغاء الضوضاء النشط (ANC) ، وبلوتوث 5.2 ، وأدوات التحكم باللمس ، والتبديل السريع بين الأجهزة المختلفة ، كما تحتوي علبة الشحن على موصل USB من نوع C ، وتتوفر أيضا تقنية الشحن اللاسلكي.

بالإضافة إلى بطارية عملاقة يصل عمرها إلى حوالي 5 ساعات مع تفعيل ميزة  ANC ، و 7 ساعات من العمل مع إيقاف تشغيل ميزة ANC.

جدير بالذكر أنه يمكن إقران السماعات بأي جهاز بلوتوث، واستخدام عناصر التحكم باللمس لـ ANC وبعض الميزات الأخرى.

سامسونج Samsung Galaxy Buds 2 Buds سماعات سامسونج Black Friday الجمعة السوداء

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