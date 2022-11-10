مكاسب بالملايين.. أفضل طريقة لتسويق مشروعك على فيسبوك

يسيطر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook سيطرة كبيرة في هذا العصر الذي نعيشه، لذلك أصبح التسويق عبر فيسبوك ضرورة أساسية للتسويق الإلكتروني في هذا العصر، بل ويعتقد البعض أن كل دقيقة يُضيعها أي مسوق في عدم الاعتماد على فيسبوك سيندم عليها.

لذلك نقدم حيل بسيطة للتسويق عبر فيسبوك بطريقة عملية، حتى يستطيع أن يستفيد أي شخص خاصة إذا كان مبتدئ في عالم التسويق الرقمي، بحسب ما ذكره موقع Web Fx .

امتلك صفحة فيسبوك احترافية

أياً كان البيزنس الخاص بك فأنت تحتاج إلى صفحة على فيسبوك، هذه الصفحة تمثل علامتك التجارية والبراند الخاصة بك، خصوصاً وأن كل معلومة تضعها في صفحتك يستخدمها فيسبوك.

فيعتبر فيسبوك محرك بحثي هائل، لهذا كلما كانت المعلومات التي تضعها دقيقة، كلما وضع الفيسبوك صفحتك أمام المستخدمين المهتمين بنفس المجال.

إذا كنت تملك صفحة على فيسبوك بالفعل فعليك أن تتأكد أنها تحتوي على الآتي:

• صورة بروفايل و خلفية احترافية بجودة عالية – يُفضل أن تكون لوجو موقعك أو شركتك.

• الغرض من الصفحة (Business – non profit) ونوع الصناعة التي تعمل بها.

• وصف دقيق للصفحة والغرض منها.

• ضع رابط لموقعك أو قناتك على اليوتيوب إن وجد.

• قم بعمل اسم مستخدم (username) لصفحتك حتى يتمكن الناس من الوصول إليك بسهولة (هذا الاسم سيكون هو الرابط الخاص).

• مكانك على الخرائط (Location) إن كنت تملك شركة أو محل تجاري أو مطعم، مع تحديد مواعيد العمل ورقم الهاتف.

استخدم Facebook messenger Bots في التسويق

خدمة إرسال الرسائل المجانية عبر الهاتف عن طريق الإنترنت لطالما كانت هامة للغاية، ليس فقط للمستخدمين العاديين ولكن للمسوقين أيضاً، وذلك بسبب سهولتها وتكلفتها البسيطة (أو المجانية في كثير من الأحيان).

لهذا طور فيسبوك تطبيق خاص بالمراسلة (Messenger) ، وبسبب شهرة Facebook Messenger واعتماد كثير من الناس عليه، سمحت شركة فيسبوك للشركات بتطوير روبوتات للرد على الناس بشكل آلي.

يمكنك أن تجهز بعض الردود للرد على عملائك أو من يراسلك على الصفحة (مثلاً أي شخص يسأل عن عنوانك ممكن أن تعطيه رابط موقعك على الخرائط وهكذا).

ليس هذا وحسب بل يمكنك أيضاً أن تجمع هؤلاء المستخدمين في قائمة (مثلما تجمع الإيميلات في قائمة بريدية لتراسلهم لاحقاً) حتى تقوم بمراسلتهم بمنتجات وعروض مباشرةً إلى هواتفهم. وتعد طريقة إعداد هذه الروبوتات سهلة للغاية، وهناك الكثير من الصفحات التي تستخدمها.

حدد CTA لصفحتك على فيسبوك

مصطلح CTA هو اختصار لـ Call To Action بمعنى الفعل الذي تريد من عملائك أن يقوموا به. هل ترغب مثلاً من زوار صفحتك أن يتمكنوا من الاتصال الهاتفي بك مباشرة؟

هذا الأمر مفيد جداً إن كنت تملك خدمة لها علاقة بالحجز، أو تعتمد على استعلام العملاء عن الخدمة (مثل العيادات الطبية أو تقديم الخدمات العقارية وخلافه)، لأن الزائر عندما يضغط على علامة الاتصال سيتم فتح تطبيق الاتصال في هاتفه تلقائياً بالرقم الخاص بك.

أم أنك تريد أن تجعل الزوار يراسلونك على Facebook Messenger بضغطة زر؟ أم أنك تريد أن يراسلونك على البريد الإلكتروني مباشرة.

ويمكنك تحديد الخيار المناسب عن طريق إعدادات صفحتك على فيسبوك.

اعرف جمهورك جيداً

فيسبوك يقدم تحليلات وبيانات رائعة عليك أن تستخدمها، فعن طريق Page Analytics الخاصة بصفحتك يمكنك معرفة الكثير من الأمور عن اهتمامات جمهورك.

يمكنك معرفة نوعية المحتوى الذي يفضلوه، وأيضاً الأوقات التي يتواجدون بها، ومتوسط أعمارهم وجنسهم، ومختلف المعلومات التي ستساعدك بكل تأكيد في حملاتك التسويقية وأيضاً في المحتوى الذي تقدمه.

ليس هذا فحسب، يمكنك جمع المعلومات من خلال صفحات الفيسبوك والجروبات المشهورة في مجالك، أو التي يتملكها منافسيك، وبهذه الطريقة ستعرف الكثير من المعلومات عنهم.

عندما تزور أي صفحة ستجد على اليسار (أو على اليمين إن كنت تستخدم فيسبوك باللغة العربية) كلمة “Info and Ads” والتي إن ضغطت عليها ستتمكن من معرفة الإعلانات التي تسوق لها هذه الصفحة.

وبهذه الطريقة يمكنك التجسس بصورة مشروعة على الحملات الدعائية لمنافسيك، ومعرفة ما هي نوعية المحتوى الذي يستخدمونه حتى تحاكيهم أو تستلهم بعض الأفكار منهم.

كما أن فيسبوك هو وسيلة ممتازة لمعرفة مشكلات وأهداف وطموحات جمهورك الذي تستهدفه، وكلما عرفت أكثر كلما تمكنت من معرفة الزوايا التي عليك استخدامها للترويج لهذا الجمهور، وبالتالي توفير العروض والخدمات والمنتجات التي تحل هذه المشكلات وتساعده على تحقيق أهدافه.

استخدم جروبات فيسبوك

قام فيسبوك في السنوات الأخيرة بتقليل حجم الـ Organic Reach، بمعنى أن المنشورات التي تضعها على صفحتك لا تصل لكل متابعيك كما كان يحدث في السابق، وهذه النسبة تقل كل يوم.

ففيسبوك يرغب أن يعتمد الناس أكثر على الإعلانات لكي يتمكنوا من الوصول لمتابعيهم، وأيضاً لكسب متابعين وعملاء جدد، لهذا إعلانات فيسبوك أصبحت ضرورية للكثير من أصحاب البيزنس.

لهذا أصبح الناس يعتمدون على جروبات الفيسبوك بشكل أكبر، نظراً لأن أي منشور تضعه فيها يصل إلى كل المشتركين خصوصاً إن كانوا يحبون هذا الجروب ويتفقدوه باستمرار.

فيسبوك يُمكنك من إنشاء جروب بنفس اسم صفحتك على فيسبوك حتى تتواصل مع عملائك بشكل أسرع، كما أنه يمكنك أن تسمح لأعضاء الجروب بنشر محتوى خاص بهم.

لكي تبقي صفحتك احترافية لا يمكنك أن تسمح لأي شخص بالنشر فيها، لهذا جروبات الفيسبوك هي الحل المثالي لك لكي تجيب على اسئلة عملائك أو متابعيك باستمرار وبطريقة احترافية.

جروبات الفيسبوك لها مميزات أخرى كذلك، لأنك يمكن أن تستغلها للترويج لخدماتك أو منتجاتك بشكل مجاني. ابحث عن الجروبات الخاصة بمجالك أو التي تعتقد أن أعضائها مهتمين بما تقدمه.

اشترك في هذه الجروبات وقدم محتوى مفيد لهؤلاء الأعضاء، وأيضاً يمكنك أن تروج لخدماتك بين الحين والآخر، ولكن احذر من الترويج أكثر من اللازم حتى لا تخالف قواعد تلك الجروبات ويتم طردك منها.

استخدام إعلانات فيسبوك

إعلانات فيسبوك هي الخيار الأفضل حالياً لكل من يبحث عن الترافيك المدفوع، يمكنك عمل إعلانات بتكلفة بسيطة للغاية خصوصاً إن كان جمهورك في الوطن العربي.

فيسبوك يمتلك الكثير من المعلومات عن مستخدميه، لهذا يمكنك أن تستهدف أي فئة أو شريحة من الناس اياً كانت اهتماماتهم أو أعمارهم والأماكن التي يسكنوا فيها بدقة متناهية.

كلما انتظرت وتأخرت في الاعتماد على هذه الطريقة كلما ارتفعت تكلفة تلك الإعلانات نظراً لشهرتها وازدياد الطلب عليها.