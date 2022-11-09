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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بيان عاجل بالبرلمان بشأن تجاوزات أمن الأمم المتحدة وطردهم للنائب عمرو درويش

النائب مصطفي بكري
النائب مصطفي بكري

قدم النائب مصطفي بكري، بيانا عاجلا، إلى رئيس المجلس، تساءل فيه عن مسئولية الحكومة عن تجاوزات أمن الأمم المتحدة، وطرده للنائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، خلال رده على تطاول المدعوة سناء سيف، شقيقة المحكوم عليه علاء عبدالفتاح.

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وقال بكري، إن هذا التصرف يمثل إهانة لمجلس النواب؛ حيث جرى على أرض مصرية، وهو أيضا مُنافٍ لكل القوانين والمواثيق الأممية، ويمثل اعتداء على حرية الرأي، في مواجهة تطاول المدعوة سناء سيف على القضاء المصري وأحكامه، وابتزاز الدولة المصرية، والتحريض عليها؛ بنشر معلومات مغلوطة.

وطالب بكري، بسرعة مناقشة البيان، في حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء مصطفى بكري علاء عبدالفتاح عمرو درويش سناء سيف

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بيان عاجل بالبرلمان بشأن تجاوزات أمن الأمم المتحدة وطردهم للنائب عمرو درويش

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