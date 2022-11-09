بيان عاجل بالبرلمان بشأن تجاوزات أمن الأمم المتحدة وطردهم للنائب عمرو درويش

قدم النائب مصطفي بكري، بيانا عاجلا، إلى رئيس المجلس، تساءل فيه عن مسئولية الحكومة عن تجاوزات أمن الأمم المتحدة، وطرده للنائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، خلال رده على تطاول المدعوة سناء سيف، شقيقة المحكوم عليه علاء عبدالفتاح.

وقال بكري، إن هذا التصرف يمثل إهانة لمجلس النواب؛ حيث جرى على أرض مصرية، وهو أيضا مُنافٍ لكل القوانين والمواثيق الأممية، ويمثل اعتداء على حرية الرأي، في مواجهة تطاول المدعوة سناء سيف على القضاء المصري وأحكامه، وابتزاز الدولة المصرية، والتحريض عليها؛ بنشر معلومات مغلوطة.

وطالب بكري، بسرعة مناقشة البيان، في حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.