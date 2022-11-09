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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ممثل يونيسيف مصر : التثقيف بشأن تغير المناخ جزء من التعليم الشامل

ممثل يونيسيف مصر
ممثل يونيسيف مصر

عقدت منظمة يونيسيف اليوم حلقة نقاشية ضمن فاعليات قمة المناخ  (COP27)  بعنوان "التعليم والمناخ: إلهام الأطفال لأخذ خطوات في مصر". 

عرضت المناقشة الجهود لوزارة  التربية والتعليم والتعليم الفني التي تدعمها يونيسيف ووزارة البيئة في مجال التعليم والتثقيف بقضايا تغير المناخ في مصر.


شارك في الحلقة النقاشية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجيريمي هوبكنز،  ممثل يونيسيف في مصر، وصوفي هاو، مفوضة شؤون أجيال المستقبل في ويلز، وأمل عبد الله ، مفوضة يونيسيف للشباب . وإليزابيث وايت ، مديرة المجلس الثقافي البريطاني في مصر.


ناقش المتحدثون أهمية الجهود الرامية إلى رفع مستوى مهارات العاملين في مجال التدريس من أجل توعية الأطفال في مصر وتشجيعهم على التصدي للتغيرات المناخية.

 كما ناقشوا أهمية قدرة التثقيف في مجال تغير المناخ في الارتقاء بالمهارات الأساسية والمهارات المواتية للبيئة والتعبير الفني.


سلط الدكتور رضا حجازي الضوء على أهمية إشراك المعلمين في التعليم والتثقيف بشأن تغير المناخ والاستثمار في تحسين مهاراتهم، حتى يتمكنوا بدورهم من توعية الأطفال وتشجيعهم بشكل فعّال. كما دعا معاليه المشاركين لزيارة معرض الفنون الموجود في الجناح الدائم المخصص لوزارة التربية والتعليم ويونيسيف في المنطقة الخضراء، وسيتم عرض أعمال فنية للطلاب الملتحقين بالمدارس العامة، فالفن يعكس آمال الأطفال وأحلامهم في العمل على التصدي لأزمة تغير المناخ. وعنوان معرض الفنون هو "رسالة من أطفال مصر إلى العالم". 


صرح جيريمي هوبكنز ، ممثل يونيسيف في مصر قائلاً: "يساعد التعليم والتثقيف بتغير المناخ الطلاب على تطوير علاقة  قوية بالحلول المناخية، فضلاً عن الشعور بالتمكين الشخصي. وتدعو يونيسيف إلى التثقيف بشأن تغير المناخ كجزء من التعليم الشامل الجيد لكل طفل وشاب ".

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