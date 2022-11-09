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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفارة المصرية بأثينا تواصل اتصالاتها لتسهيل سفر أهالي ضحايا مركب الهجرة الغارق

صدى البلد

صرح السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية في أثينا، اليوم الأربعاء، بأن السفارة واصلت اتصالاتها مع السلطات المصرية المعنية طوال الأيام الماضية لتسهيل واستثناء أهالي ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية الذي غرق أمام السواحل اليونانية الأسبوع الماضي، وذلك لتمكينهم من سرعة إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) الذي طالبت به السلطات اليونانية، حتى يتسنى مطابقة الجثامين والتعرف عليها، واستصدار موافقة السلطات اليونانية على نقل الجثامين إلى ذويهم في مصر.
وذكرت سفارة مصر بأثينا - في بيان صحفي اليوم - أن الجهات المعنية في مصر، أكدت أن أهالي الضحايا (الأب والأم) يمكنهم التوجه اعتبارًا من صباح يوم غد الخميس، لمصلحة الطب الشرعي بالسيدة زينب بجوار سور مجرى العيون لعمل تحليل الـ (DNA)، وأن مصلحة الطب الشرعي سوف توافي السفارة المصرية في أثينا مباشرة بنتائج التحاليل تباعًا فور اعتمادها، حتى يتسنى إبلاغها للسلطات اليونانية وبدء الإفراج الفوري عن الجثامين ونقلها إلى مصر.
وأكدت السفارة أنها ستواصل متابعتها اليومية لكافة الإجراءات اللازمة مع الجانب اليوناني الذي أكد استعداده التام للتعاون مع السفارة في هذا الشأن، وذلك لشحن الجثامين التي سيتم التأكد هويتها، وكذلك تسهيل كافة الإجراءات اللازمة.
كما تقدمت السفارة المصرية مجددًا بخالص التعازي والمواساة في وفاة وفقدان أبناء مصر الكرام في هذا الحادث الأليم، معربة عن تقديرها وإمتنانها لكافة الجهود المخلصة لأبناء الجالية المصرية في اليونان وخارجها طوال الفترة الماضية بما برهن بوضوح على ما يتحلى به الشعب المصري من شهامة وإنسانية.


 

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