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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد موسى: المتربصين كانوا فاكرين إن ريشي سوناك هياخد علاء عبد الفتاح على الطيارة

علاء عبد الفتاح
علاء عبد الفتاح

استنكر الإعلامي أحمد موسى، بعض الأصوات التي رددت أن ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، كان سيأخذ علاء عبد الفتاح معه إلى بريطانيا؛ بعد انتهاء زيارته إلى شرم الشيخ.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، على هامش قمة مؤتمر المناخ من مدينة شرم الشيخ: «مدير مكتب أسامة بن لادن موجود في لندن، وبيدوا إرهابيين على أراضيهم  لجوء سياسي، وإعانة اجتماعية كل أسبوع».

وأضاف  أحمد موسى: «سنة 1995 تم الكشف عن تنظيم إرهابي في مصر؛ وبقولهم إحنا عارفين أنتم عاوزين إيه؟، كنتوا فاكرين إن ريشي سوناك كان جاي ياخد علاء؟، فاكرين البلد دي شوية؟، أنتم في شادر سمك، لازم تبقوا عارفين حجم دولة زي مصر».

واستطرد أحمد موسى: «عندي رسالة للمصريين في لندن وبريطانيا، توجهوا إلى مبنى السفارة المصرية في لندن، يوم الجمعة المقبل، الساعة 2 ظهرًا؛ لأن هناك دعوات من جماعة الإخوان الإرهابية للوقوف أمام السفارة المصرية، وعلى المصريين الشرفاء مواجهة عصابة جماعة الإخوان الإرهابية أمام السفارة في لندن، اخرجوا لمساندة بلادكم».

على مسئوليتي شرم الشيخ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تنظيم إرهابي في مصر جماعة الإخوان الإرهابية

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