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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

ارتفاع ثمن الأسمنت بنسبة 70% .. تعرف على أسعار مواد البناء اليوم

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء

سيطرت حالة من التوتر على أسعار مواد البناء خلال الأيام الماضية، وحصل سعر طن الحديد على زيادة 1980 جنيه، منذ مطلع شهر نوفمبر الجاري، مما جعل سعر طن الحديد يصل للمستهلك بـ"20.500" جنيه، وكانت تلك الزيادة عقب إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

بعد الارتفاع.. سعر الحديد اليوم | المصري اليوم
أسعار مواد البناء

سعر الحديد من أرض المصنع 

بدأت أسعار الحديد في الأرتفاع بعد الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي بشهر مارس الماضي، حيث ارتفع سعر الحديد في مطلع إبريل 2022، بزيادة وصلت 3 ألاف جنيه، وحقق سعر البيع من أرض المصنع 20 ألف جنيه، بعد أن كان يتراوح ما بين 17 إلى 19 ألف جنيه.

ارتفع سعر الحديد في شركة بشاي للصلب ليسجل سعر حديد التسليح اعتبارا من 1 نوفمبر 2022 قيمة 19.600 جنيه مصري شامل 14% ضريبة القيمة المضافة، فيما سجل خلال أكتوبر المنصرم قيمة 17.900 جنيه. وارتفع سعر حديد التسليح لدى شركة عز إلى 19650 جنيها فيما سجل خلال أكتوبر قيمة 17670 جنيها بزيادة قدرها نحو 1980 جنيها.

سعر الأسمنت اليوم في مصر.. الأسواق تترقب تطورات جديدة | المصري اليوم
أسعار مواد البناء

ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 70%

أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن سبب أرتفاع أسعار مواد البناء والحديد والصلب هي الشركات، حيث أن وصل سعر طن الحديد للمستهلك من 20 إلى 20.5 ألف جنيه، وكان هذا الأرتفاع بشكل مفاجئ ابتداء من شهر نوفمبر حيث كان مقدار الزيادة 2 ألف جنيه من قبل الشركات.

وأكد الزيني – في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بأن تلك الزيادة على خلاف زيادة سعر الدولار، الذي يستغلها عدد كبير من الشركات والمصنعين لمضاعفة المكسب الخاص بهم، ويتناسب ذكل عكسيًا مع أسعار الحديد في الدول الأخرى، حيث أن سعر الحديد بدول أوربا  أرخص من هنا.

واستكمل الزيني، بأن الأسمنت مادة خام مصرية 100%، وتضاعف ثمنه خلال العام الجاري، حيث ارتفع سعره 70%، ووصل سعرة للمستهلك 1780 جنيه، وكل هذه الزيادة بسبب حالة عدم الاستقرار التي تسيطر على السوق من قبل شركات مواد البناء، وهدفهم تحقيق قدر أكبر من الربح الذاتي لهم.

ويطمح الزيني، في وضع ضوابط للسوق خلال الفترة القادمة تساعد على عدم رفع الأسعار وتوحيد السعر على المستهلك، وفرض عقوبة قانونية على من يخالف ذلك، لأن هناك 4 شركات تتحكم في السوق بسبب أنها تنتج 70% من إنتاج الحديد والصلب.

أسعار مواد البناء سعر طن الحديد الحديد الحرب الروسية الأوكرانية الحديد والصلب

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