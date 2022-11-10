لم نتعرض للخطر.. أمريكا تنفي أي تلاعب في انتخابات الكونجرس

أكد رئيس وكالة الأمن السيبراني بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، جين إيسترلي، أن السلطات لم تسجل أي تلاعب بآلات التصويت الإلكتروني خلال انتخابات الكونجرس.

وحسب ما نقلته "روسيا اليوم"، قالت الوكالة في بيان: "لم نلحظ أي مؤشرات على تدمير أو خسارة للأصوات أو تعديل في أنظمة تصويت، لم تتعرض الأنظمة للخطر بأي شكل من الأشكال في أي عملية انتخابية في بلادنا".

فيما لم يستبعد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن يتم التلاعب بالأصوات في انتخابات الكونجرس الأمريكي.

وقال مدفيديف، في اجتماع مع المرشحين لمناصب سكرتارية الفروع الإقليمية لـ”روسيا الموحدة”: "دعونا نرى كيف ينتهي التلاعب في انتخابات الكونجرس الأمريكي اليوم".

وأوضح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن التلاعب بالانتخابات موجود في دول مختلفة.

وفي سياق متصل، اعترف يفجيني بريجوزين، رجل الأعمال الروسي ومؤسس مجموعة فاجنر، بالتدخل في الانتخابات الأمريكية.

وقال بريجوزين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "لقد تدخلنا في الانتخابات الأمريكية، ونحن سنواصل التدخل بعناية على طريقتنا الخاصة.. نحن نعرف كيف نفعل ذلك".

وأضـاف بريجوزيـن والمعروف بـ “طباخ بوتين”: “خلال عملياتنا متناهية الدقة، سنستأصل الكليتين والكبد دفعة واحدة، دونما أن يوضح ماذا يقصد”.

من جانبه، علق البيت الأبيض، علي تصريحات يفجيني بريجوزين، رئيس مجموعة فاجنر الروسية، بشأن التدخل في الانتخابات الأمريكية.

وقال البيت الأبيض، إن تصريحات بريجوزين بشأن التدخل في الانتخابات الأمريكية غير جديدة وغير مفاجئة.

وأوضح أن كيانات مرتبطة بيفجيني بريجوزين كانت وراء محاولات التدخل في الانتخابات الأمريكية”.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن لن تتساهل مع التدخل في انتخاباتنا بغض النظر عن مصدر ذلك التدخل”.