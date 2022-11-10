خيبة أمل أم انتصار.. كيف كانت الانتخابات الأمريكية في عين بايدن وترامب؟

بينما وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نتائج انتخابات التجديد النصفي بأنها "مخيبة للآمال نوعاً ما"، أكد نظيره الحالي جو بايدن، أن الشعب الأمريكي قال كلمته، مؤكدًا أنها أفضل انتخابات نصفية على مستوى حكام الولايات منذ 1986.

وكتب ترامب، الأربعاء، عبر منصته "تروث سوشال"، أن أغلبية المرشحين الذين دعمهم فازوا في الانتخابات.

وأضاف ترامب: "بينما كانت انتخابات الأمس مخيبة للآمال نوعاً ما، من نواح معينة، إلا أنها من وجهة نظري الشخصية تمثل انتصاراً كبيراً للغاية، 219 فوزاً و16 هزيمة إجمالاً، من قدم أداء أفضل من ذلك من قبل؟".

فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “كان الأمس يومًا جيدًا للديمقراطية ويومًا جيدًا لأمريكا.. تم اختبار ديمقراطيتنا في السنوات الأخيرة. لكن بأصواتهم، تكلم الشعب الأمريكي وأثبت مرة أخرى أن الديمقراطية هي ما نحن عليه”.

ولفت بايدن إلى أنه تم خوض أفضل انتخابات نصفية على مستوى حكام الولايات منذ 1986، مؤكدًا أن الديمقراطيبن خسروا أقل عدد مقاعد في الانتخابات النصفية منذ 40 عاما.

وكان مرشحون مقربون من ترامب خسروا في سباقات محمومة، أو جاؤوا خلف الديمقراطيين، في حين يتواصل فرز الأصوات.

ومني ترامب بهزيمة ساحقة بصورة خاصة في ولاية بنسلفانيا، حيث خسر مؤيده محمد أوز السباق على مقعد مجلس الشيوخ، حيث إن النتائج الأولية لن تغير ميزان القوى في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون حاليا.