إندونيسيا: بوتين لن يحضر اجتماع قادة مجموعة العشرين في بالي الأسبوع المقبل

كشفت مسؤولة بالحكومة الإندونيسية، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر اجتماع قادة مجموعة العشرين في بالي الأسبوع المقبل.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت جودي ماهاردي، المتحدثة باسم الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار، إن بوتين سيمثله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي من المقرر أن ينضم إلى أحد الاجتماعات تقريبًا.

وأوضحت أن بوتين سيشارك في جلسة بقمة مجموعة الـ20 المقرر أن تنعقد في منتجع بالي بإندونيسيا، عبر تقنية الفيديو.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، كشف أنه لم يُحسم القرار بشأن مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين.

وحسب "روسيا اليوم"، قال بيسكوف: "لا قرار نهائي بشأن مشاركة بوتين في قمة العشرين، ونبحث في بعض الجوانب الاستراتيجية التخطيطية".

ونقلت صحيفة "فيدوموستي"، عن مصدر مقرب من الرئاسة الروسية، يوم الثلاثاء، قوله إن "بوتين لن يذهب إلى قمة العشرين في بالي"، مضيفة أن "وزير الخارجية سيرجي لافروف سينوب عنه خلال أعمال القمة".

حضور عبر الفيديو

وكان المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية، سيرجي نيكيفوروف، أعلن أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يخطط للمشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين التي ستجري بجزيرة بالي في منتصف الشهر الجاري.

ونقلت “روسيا اليوم”، عن نيكيفوروف قوله في حديث لصحيفة "أوبشيستفينويه" الأوكرانية: "بالطبع، سيشارك فولوديمير زيلينسكي في قمة مجموعة العشرين في شكل ما. لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك".

وأضاف أن زيلينسكي على الأرجح سيشارك في أعمال القمة عبر الفيديو.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه زيلينسكي الأسبوع الماضي إنه لن يشارك في قمة مجموعة العشرين المقررة بإندونيسيا، إذا حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى هناك.