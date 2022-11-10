عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إندونيسيا: بوتين لن يحضر اجتماع قادة مجموعة العشرين في بالي الأسبوع المقبل

بوتين
بوتين

كشفت مسؤولة بالحكومة الإندونيسية، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر اجتماع قادة مجموعة العشرين في بالي الأسبوع المقبل.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت جودي ماهاردي، المتحدثة باسم الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار، إن بوتين سيمثله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي من المقرر أن ينضم إلى أحد الاجتماعات تقريبًا.

وأوضحت أن بوتين سيشارك في جلسة بقمة مجموعة الـ20 المقرر أن تنعقد في منتجع بالي بإندونيسيا، عبر تقنية الفيديو.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، كشف أنه لم يُحسم القرار بشأن مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين.

وحسب "روسيا اليوم"، قال بيسكوف: "لا قرار نهائي بشأن مشاركة بوتين في قمة العشرين، ونبحث في بعض الجوانب الاستراتيجية التخطيطية".

ونقلت صحيفة "فيدوموستي"، عن مصدر مقرب من الرئاسة الروسية، يوم الثلاثاء، قوله إن "بوتين لن يذهب إلى قمة العشرين في بالي"، مضيفة أن "وزير الخارجية سيرجي لافروف سينوب عنه خلال أعمال القمة".

حضور عبر الفيديو

وكان المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية، سيرجي نيكيفوروف، أعلن أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يخطط للمشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين التي ستجري بجزيرة بالي في منتصف الشهر الجاري.

ونقلت “روسيا اليوم”، عن نيكيفوروف قوله في حديث لصحيفة "أوبشيستفينويه" الأوكرانية: "بالطبع، سيشارك فولوديمير زيلينسكي في قمة مجموعة العشرين في شكل ما. لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك".

وأضاف أن زيلينسكي على الأرجح سيشارك في أعمال القمة عبر الفيديو.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه زيلينسكي الأسبوع الماضي إنه لن يشارك في قمة مجموعة العشرين المقررة بإندونيسيا، إذا حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى هناك.

مجموعة العشرين قمة العشرين روسيا بوتين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فلاديمير بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صاحب واقعة الكشري يوقع عقد مذيع راديو مع شركة إنتاج شهيرة.. تفاصيل

تهشّم .. ماذا حدث لـ حازم الحديدي بعد قفزه من الطابق العاشر

ماكينة أهداف.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

مريض اكتئاب.. وكيل اللاعبين حازم الحديدي يلقي بنفسه من الطابق العاشر بالدقي

بيان عاجل بالبرلمان بشأن تجاوزات أمن الأمم المتحدة وطردهم للنائب عمرو درويش

سعر الذهب اليوم الخميس 10-11-2022 في مصر

إجراء عاجل من بايدن بسبب نتائج انتخابات التجديد النصفي لـ الكونجرس

قبل رحيله بأيام.. قصة شاب تنبأ بطريقة وفاته في الغربية

ترشيحاتنا

إندونيسيا: بوتين لن يحضر اجتماع قادة مجموعة العشرين في بالي الأسبوع المقبل

كهربا سيسدد العقوبة بالكامل.. إعلامي شهير يكشف الحقيقة كاملة.. فيديو

بسبب المرشح الخاسر ببنسلفانيا.. ترامب ينقلب على زوجته ميلانيا

صدمة قوية في عقوبة كهربا.. مضاعفة الإيقاف 6 شهور إضافية

خيبة أمل أم انتصار.. كيف كانت الانتخابات الأمريكية في عين بايدن وترامب؟

ذِكْر يجلب البركة في المال والأولاد.. 29 كلمة أوصى بها النبي فلا تهجرها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كلاسيك.. أنغام تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

طريقة عمل فطائر اللحمة.. بمذاق لا يقاوم

بعد التنمر عليها.. هيفاء وهبي تستعرض جمالها بهذه الإطلالة| شاهد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 10 نوفمبر 2022 .. أزمة صحية للقوس والثور ومفاجأة للعذراء

فيديو

الحصة قلبت فرح شعبي .. هكذا شرح مدرّس السلم الجيولوجي لطلاب الثانوية |فيديو

بمشاركة أبو العينين..قادة إفريقيا و15 من نواب رؤساء الدول يؤيدون مبادرات السيسي بقمة المناخ

عوائد قمة COP27.. جوجل وشركات عالمية تعزز تعاونها مع مصر بمجال البيئة

"ألقته من البلكونة".. تفاصيل اعترافات ربة منزل تخلصت من زوجها بمساعدة عشيقها|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ