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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بريانكا تشوبرا العربية.. حنان تثير الجدل بشبهها مع ملكة جمال العالم

بريانكا تشوبرا وحنان
بريانكا تشوبرا وحنان بلال

حالة من الجدل سادت مواقع التواصل الإجتماعي بعد تداول صورة، يظهر فيها فتاة عربية لقبها الجميع أنها “شبيهة بريانكا تشوبرا العربية”.

تم تداول الصور على نطاق واسع بموقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، ومقاطع فيديو قصيرة يتضح بها الشبه نفسه بينهما باختلاف لون العين فقط، الأسود لبريانكا تشوبرا والأخضر الداكن للفتاة العربية.

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بالبحث بصورتها اتضح أنها خبيرة تجميل وميكب آرتيست تدعى “حنان بلال”، والتي نشرت مقطع فيديو عبر حسابها بموقع “إنستجرام” ترد فيه على الرسائل التي استقبلتها عن هذا الشبه.

ونفت حنان بلال أنها على صلة قرابة بالممثلة الهندية الشهيرة بريانكا تشوبرا، وقالت: “لا ألاحظ شبها كبيرا، لكن بسبب كثرة الرسائل سأرد على الجميع خلال هذا الفيديو”.

وتابعت: “بريانكا بالطبع كانت ملكة جمال العالم، لكنني لا أٌقرب لها وألاحظ فرقا في الشبه بيننا، ربما كانت بعض الصور هي التي أوحت للبعض بذلك”.

وأوضحت خبيرة التجميل حنان بلال أن بريانكا معشوقة الجماهير، لجأت مؤخرا لإجراء عدد من عمليات التجميل خاصة لإخفاء فارق السن بينها وبين زوجها وهو أصغر منها بعدة سنوات.

بريانكا تشوبرا خبيرة تجميل عمليات التجميل حنان بلال انستجرام مقطع فيديو

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