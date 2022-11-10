تامر حسنى يحيى حفلا غنائيا في عمان ..غدا

يستعد المطرب تامر حسني لاحياء حفل غنائي كبيرا غدا ١١ نوفمبر بسلطنة عمان.

ومن المفترض أن يقدم تامر خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلي أغاني فيلمه الجديد بحبك والذي حقق نجاحا كبيرا.

شارك الفنان تامر حسني جمهوره منشورًا جديدا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق تامر حسني: “دايما بشوفكم ناس من أهلي حتى لو بعضكم معندوش الاحساس دا تجاهي .. وأي خير بعرفه بحب أنقله ليكم فورًا ”.

ولخص مجمل قراءته حول موضوع مجاهدة النفس في نقاط تفيد متابعيه عبر السوشيال ميديا.

من جانب آخر، أحيا النجم تامر حسني، واحدة من أضخم حفلات الإستقبال لطلاب الجامعة الأوربية EUE والتي أضاءت سماء العاصمة الادارية الجديدة.

واشتعلت أجواء الحفل بمجرد صعود تامر حسني على خشبة المسرح، مرددا أغنية :"حبيتها يا ناس" من فيلمه الأخير "بحبك"، بعدها حرص على توجيه التحية للجمهور لحفاوة الاستقبال وخص طلاب الجامعة الأوروبية بالتحية لحفلهم الأسطوري.