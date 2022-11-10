شاهد.. إيمي سمير غانم برفقة درة في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة، إيمي سمير غانم صورة جديدة جمعتها بالفنانة درة، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وخطفتا الأنظار بإطلالة براقة مما نال إعجاب متابعينهم.

يُذكر أن تصدرت الفنانة إيمي سمير غانم، مؤشر البحث جوجل خلال الايام الماضية، وذلك بعدما ظهرت في أكثر من مناسبة يبدو عليها علامات الحمل مما أثار الجدل بين جمهورها ومتابعيها.

خطفت إيمي سمير غانم الأنظار خلال حضورها بعض المناسبات الخاصة والعامة، كانت تعتمد على الملابس الفضافضة والواسعة التي لا تكشف عن حجم بطنها.

في بعض الأحيان تحرص إيمي سمير غانم لإخفاء بطنها على تنسيق الوشاح مع إطلالاتها حتى لا يتضح زيادة وزنها.

ولكن على الرغم من استخدام إيمي سمير غانم هذه الحيل لإخفاء بطنها إلا أنها ظهرت بعض علامات على وجهها بشكل واضح وبالأخص الأنف ما أثار الدهشة بين رواد مواقع التواصل الأجتماعي.