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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يتفقد فعاليات المنطقة الخضراء بشرم الشيخ ويلتقي أعضاء اللجنة المنظمة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، الفعاليات المُقامة بالمنطقة الخضراء في مؤتمر قمة المُناخ (COP27)، والمُنعقد في مدينة السلام "شرم الشيخ".

وشارك الرئيس السيسي في ماراثون ركوب الدراجات مع مجموعة من الشباب المشارك في المؤتمر، لإرسال رسالة للعالم حول أهمية الحفاظ على البيئة، حيث يوجد بالمنطقة الخضراء عدد من الأنشطة الرياضية الصديقة للبيئة مثل الدراجات الكهربائية وغيرها من الأنشطة.

كما توجه الرئيس السيسي لزيارة شباب اللجنة المنظمة والتعرف على دور غرفة العمليات المركزية التي تديرها اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، والتي تتولى مسئولية تنظيم العمليات التنظيمية واللوجستية لمؤتمر (COP27). 

واستمع لشرح مسئولي اللجنة المنظمة حول الخطط والأعمال التي تم تنفيذها في قمة المُناخ، ومستوى القدرات والإمكانات الفنية والتنظيمية للشـباب المُتطوع، علاوة على تقدير سـريع للموقف التنظيمي الحالي للمؤتمر.

وحرص الرئيس على التحدث مع الشباب المتطوع وأعضاء اللجنة المنظمة، وقد عبر عن إيمانه وثقته بقدرات الشباب المصري، ووجه الشكر والتقدير للشباب المتطوع على الصورة العالمية المشرفة التي يقدمونها عن مصر خلال قمة المُناخ والعديد من الفعاليات الدولية التي شاركوا في تنظيمها سابقًا.

الرئيس السيسي المنطقة الخضراء مارثون للدراجات الرئيس عبد الفتاح السيسي شرم الشيخ

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