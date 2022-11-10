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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب الأرض.. القصة الكاملة لفلاح وابن أخوه تخلصا من جارهما في أسيوط

جثة
جثة

جمعتهما الصداقة والجيرة، في المنازل وكذلك الأرض الزراعية، وتربى أطفالهما مع بعضهم البعض، وفرقهما الحقد والغل بسبب الإختلاف على قطعة أرض، ليدخل الشيطان بينهما، وتذهب حقوق الجيرة سده وتتحول المودة إلى دماء سالت على أعتاب منازلهما بالقتل.

فلاح ونجل شقيقه يقتلان جارهما بدم بارد


بداية القصة من مركز أبنوب التابع لـ محافظة أسيوط، الذي شهد خلافات بين المتهمين  " حسن . ع . ط " و غبن اخوه " محمد . أ . ع "، وجارهما ووالد المجني عليه " خيري .ع "، بسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية صغيرة، لا تثمن ولا تغني من جوع، إلا أن الشيطان نزغ بينهم وأوغل في صدور المتهمين الغضب والكراهية وسيطر عليهما فكرة السيطرة والهيمنة ونسي العلاقات التي كانت تربطهما طوال السنوات الماضية وسيطر عليهما الانتقام من جارهما عاقدين العزم على قتل أي فرد من عائلة جارهما .

حيلة ذكية للإنتقام من الجار بسبب قطعة أرض


وظل المتهمان يفكران في الأمر وكيفية الإنتقام من جارهم، حتى توصلا إلى شراء سلاح ناري " بندقية آلية " وإطلاق الاعيرة النارية صوب منزل الجار لبث الخوف والرعب في قلوب اسرة جارهم.

وبالفعل قاما بوضع الذخيرة بها لتنفيذ مخططهم الإجرامي واعتلى منزلهما المواجه لمنزل عائلة المجني عليه وقاما يإطلاق الأعيرة النارية صوب منزل المجني عليه في محاولة منهما لاستفزاز عائلة المجني عليه لخروج أحد أفراد العائلة من المنزل.

وبالفعل خرج المجني عليه " محمد . خ . ع " في محاولة لإطفاء شرارة الغضب وتذكيرهما بعلاقة الجيرة التي تربطهما منذ زمنا بعيد وتحدث معهما ولكن لم يعتبرا وأصر على استكمال مشروعهما الإجرامي وقاما بإطلاق الأعيرة النارية صوبه حتى أن إصابته إحدى الطلقات النارية وسقط غارقا في دمائه حتى أن فارق الحياة . 

المؤبد مصير المتهمين


وقضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد مختار الاحمداوي و عماد فؤاد بشاي وأمانة سر خميس محمود بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد .

تعود وقائع القضية رقم 6176 لسنة 2021 جنايات مركز أبنوب إلى نشوب مشاجرة بين المتهمين " حسن . ع . ط " و نجل شقيقه " محمد . أ . ع " وجارهما ووالد المجني عليه " خيري .ع " بسبب خلاف على قطعة ارض فقام المتهمان بإحضار أسلحة نارية " بندقية آلية " وقاما باعتلاء منزلهما وقاما بإطلاق أعيرة نارية صوب مسكن المجني عليه محاولين استفزازه للخروج من منزله فخرج لهما المجني عليه " محمد . خ . ع " ليذكرهما بعلاقة الجيرة بينهما إلا أن المتهمان قاما بإطلاق الأعيرة النارية صوبه مما أدى إلى إصابته والتي أودت بحياته .

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